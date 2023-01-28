這裡說的賭，不是賭博（gamble)的賭。而是bet，是一種選擇。

我太太常說人生是一場賭。她人生最大的賭，就是選對象。她很驕傲，她賭對了。

然而世間有很多人必須賭幾次，才會找到眞正理想的對象。我一個朋友，年輕時，有個算命的，對她舉起五根手指，說她一生要結婚五次。結果她真的離了四次。真是命也。

賭並不是完全靠運氣，它只是50%而已。理智的分析，會增加選擇的正確性，及勝算。這就是為什麼結婚前，雙方必須有一段交往，以了解對方。可以減少很多錯誤的選擇，而後悔莫及。

一見鍾情的婚姻，雖是浪漫，但有點冒險。

選朋友也是一場大賭。因為近朱者赤，近墨者黑。好的明友應是友直，友諒，友多聞。不要選酒肉朋友，只會整天一起吃喝，不幹正事。有益的明友應該有話直說，指點你的錯誤。應該了解你，關心你，多給你支持。見聞廣，有知識的朋友，時時可以替你解惑，使你得到正確的指教。

選住的地方，也是個重要的賭。孟母三遷，就是為了找個適合生活的地方，讓孟子不會被環境污染，學壞。

我們不能選擇父母親，但是有好的父母親，老天已給你一個很好的禮物，你的人生已經賭贏一半。富二代，官二代，就是好例子。如果上帝沒有給你特別待遇，你只有自行奮鬥。白手起家。也是可能的，只是辛苦點。

在日常生活上，到處都是賭。過馬路，必須非常小心，避免被冒失鬼司機撞到。開車時，也須要非常小心，以避免撞上行人，或其他汽車。魯莽的司機，其實是在賭自己或別人的生命。

當面臨兩個工作機會要選擇的時候，也是要賭。決定前要分析每個機會的優點及缺點。如果只選薪水高的工作，沒有考慮其他因素，工作時間，離家距離等。可能事後會後悔。

投資 也是一種賭。到底要選擇房地產、或者股票。那種股票比較好、或者比特幋。結果必定是幾家歡樂幾家愁。有人甚至輸到精光。投資的賭和所謂的賭博，界線是模糊的。

政治上的選擇，也充滿了賭。尤其選州長或總統時，是個大賭。這是賭整個州或美國的前途。然而許多人，認為天高皇帝遠。不關己事。這個觀念並不正確。

但是這種大賭，並不是許多小民能決定的。尤其美國的總統選舉人制度，破壞了民主的基本原則，一人一票。

身為一個國家的元首，他面臨的每個決擇，都是一場大賭。因為他的決定，影響了整個國家或甚至全世界。

如果拜登在去年二月，設法勸阻普亭 入侵烏克蘭 ，他將是諾貝爾和平獎的得主。烏克蘭也不會死傷幾十萬人，產生幾百萬難民。世界經濟不會受創，美國也不會發生這麽嚴重的通膨，造成貧窮的人民更苦。當然造成現狀的罪魁仍是俄國總統普亭。他做了個大錯特錯的巨賭。

人生到處都是賭，我們能不小心嗎。