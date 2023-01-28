評德州擬禁四國公民購地

就在最近，一樁往事被揭露，全球華人 徹底震驚了。原來去年年底，德州 白人女參議員Luis Kolkhorst 提出了一個極具爆炸性的議案，那就是從法案通過日開始，所有的俄羅斯、伊朗、北朝鮮和中國公民都將被禁止在美國德州購買房地產，而且州長艾伯特表示只要法案在州議會通過，他將立即簽署。此消息一出，海華人圈輿情激盪，不少人表示難以接受，但當地的美國人卻高興得手舞足蹈，甚至提出進一步「收回」這幾類外國人在美的不動產。筆者也就此事，談談自己的看法。

首先，上述法案是一個不折不扣的種族歧視法案。美國加州 在1963年就提出了安陸人權法案（UNRUH ACT），而美國聯邦政府根據加州的提議五年後也通過了一個1968人權法案，其主要內容恰恰就是在政府部門招收員工和房地產交易時，受僱人或買賣雙方的任何一方決不能因為種族、宗教、信仰、性別、國籍、膚色、年齡和身體缺陷而產生歧視，而進行破壞社會和諧的運作，這是美國的立國根本之一。今天，德州議員提出的這個法案是完全違背了50年前的聯邦法，是違憲，同時更拋棄了社會的基本道義原則，我們華人應該立即找律師控告她，控告德州，決不能不聲不響、坐以待斃，因為再發展下去下一輪就輪到加州提出此法了。

第二，這種禁止購置房產的法案與二次大戰時，希特勒迫害猶太民族的手法幾乎同出一轍，也與1882年5月美國國會通過的著名的排華法案近乎雷同，華人瞬間變成了下等人，只能工作，為美國創造財富，而不能結婚和購置房產。恍惚間，歷史倒退了200年。事情再沿著這些白人至上極端民族主義的思路發展，接下來恐怕是要公然沒收在美華人的私有財產，把華人逐出美國了，甚至就地凌虐致死，如同印尼曾經發生的排華事件，真是細思極恐啊。

對以上提案，網上投票竟然有80%的美國人支持，當然，筆者對此絲毫不感到意外，因為所謂的人民又怎麼樣，有幾個在歷史的關鍵時刻堅持道義原則，有幾個能反對希特勒對猶太民族的殘酷迫害，肯定是極少數人，因為動動嘴皮子，以國家安全為理由，就可以在光天化日之下明火執仗，搶奪他人一輩子辛辛苦苦攢下的資產，大多數人一定會是樂此不疲的，在國家政府的引導和慫恿之下，有幾個人願意去分辨是非，拯救弱勢呢，當然是先搶為快。

筆者估計在當今的國際形勢下，這條法律還真有可能在德州通過，據說佛羅里達州也有類似提案等待投票。

綜上所述，筆者覺得美國的民主體制真是出了大問題了，怎麼能選出這種道義良知泯滅的殘酷議員和州長呢？如果這些瘋狂的極端民族主義者真的實施此法律提案，那麼就證明美國在倒退，而那幾位以此博取一時榮耀的人士，幾十年後也必將被釘在歷史的恥辱柱上。