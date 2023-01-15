1月6日 美式民主再出洋相

兩年前（2021）1月6日，美國前總統川普 不甘敗選，教唆大批右翼極端分子攻擊國會山莊，企圖阻礙清點選舉人票的例行作業，造成舉世震驚的國會蒙塵事件。當時筆者曾以「國恥日」為題作評。此後以民主黨占多數的聯邦眾院 ，特設委員會作為期一年半的徹底調查，訊問成千證人，產生百萬頁的供詞及證據，在共和黨仗期中選舉所得微小多數接掌眾院前，公諸於世；並送交司法部考慮對主使者起訴。

可是在兩周年紀念日同一天眾院的共和黨團，卻又演出一幕貽笑大方的醜劇，使民主政體在全世界眾目睽睽下再度蒙羞。原來該黨團的領袖麥卡錫 多年來希望在眾院獲得多數後，可以順理成章登上議長寶座，而成為總統第二位繼承人的美夢，遭受了無情的攔阻；原因是這次共和黨只占了10票的優勢，而該黨極右派反對他的「自由核心小組」（Freedom Caucus）就有20名成員不投他的票，使他無法過半數，甚至比民主（少數）黨團結一致投給他們領袖的212票還少，可說是顏面無光。

其實麥卡錫在過去六年，包括川普任期四年中對川普委曲求全，希望能得其支持的曖昧態度，頗為人不齒。尤其當日暴徒攻擊國會後，他在議場慷慨陳詞譴責川普，應為此次政變負責；可是不出數日他又忽然爬到佛州海湖別墅向川普求饒，這種出爾反爾、毫無骨氣和原則的表現，不但令有識之士作嘔，連他本黨的保守人士對他的承諾之可信度，也打了一個折扣。因此他雖然多次做出不少對極右派的讓步和承諾，但在1月3至6日13次投票中他都以數票之差無法過半數。

到6日傍晚休會期間，忽傳談判已有突破，於是晚間10時再度開會，以為此次必可過關；誰知唱票完畢還差一票。此時麥卡錫及其支持者群情洶湧，箭頭直指佛州蓋茨眾議員，謂其出爾反爾、失信於人，令幾位丟下家中有生命攸關急事的同僚，不遠千里白跑一趟，但亦無濟於事，已有過半數的議員同意休會，等過了周末再說，這樣夜長夢多，對共和黨及麥卡錫非常不利。

此時忽傳川普前總統居然來電，對這些極右派「曉以大義」；於是選情急轉直下。先是原休會者，簽名改投反對休會，使大家可以「添酒回燈重開宴」；繼而再度提名及唱票，麥卡錫終於在午夜後1月7日12時28分，得216票僅僅過關，使一場鬧劇終於落幕。此後由少數（民主）黨領袖致詞交棒，麥卡錫致詞等等例行公事完畢散會已將近凌晨2時。

綜觀此次這場鬧劇麥卡錫已多次讓步，使大家覺得這個窩囊議長有什麼好做；可見得他為了一時風光，對議長一席的領導功能已完全不顧。而且他在當選後致詞時已明言要對司法部及聯邦調查局等目前對川普及極右派深入調查（更可能起訴）的機構展開「反調查」。尤其近日傳出拜登在前副總統任後也有攜出機密文件之舉，紅營更不會放過這報復良機，如是則今後兩年許多政府運作會相當棘手，實非美國之福。