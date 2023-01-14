2023年的新希望。

在這新一年的開始。像往年一樣，都有新的希望。這不是新的計畫（New Year Resolution）。計畫是內在的，希望是外在的。

首先希望通膨能夠早日結束。通貨膨脹 ，事實上不是通貨過多，而是通貨的價錢升高。同樣商品，現在的價格比以前更高。所以治本之道，應該是增加通貨的數量。去年初，由於俄烏戰爭，汽油價 格高漲，拜登 總統馬上下令釋放戰備儲油，每日一百萬桶。結果油價馬上下跌。所以解決通膨的方法應是設法增加通貨，而不是拚命提高利率。聯準會的作法，只是依照舊敎科書。是不正確的。

為什麼現在會產生通貨的缺少呢。主要原因是俄烏戰爭後，歐洲和美國都抵制俄國。使俄國的石油和天然氣的輸出受到阻礙。這兩種生活基本必需品的流通就減少了，因此價格就提髙了。連帶著，其他通貨的價格也跟著上升。

因此，如果拜登堅持繼續俄烏戰爭，通膨的問題是不可能解決的，俄烏戰爭的解決必須靠政治的方法。只可惜美俄領袖被烏克蘭總統澤倫斯基牽著鼻子走。結果不只美國老百姓，全世界的人民也跟著受到通貨膨脹之苦。

今年1月7日，美國國會眾議院終於在第15輪投票後選出加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）為新的眾院議長。然而他必須先和同黨極右翼同僚做了不少交換條件。因此，以後兩年，他的日子可能不好過。 這次國會共和黨費了九牛二虎之力才選出議長。 不只所有民主黨議員坐著看笑話，全世界的人也都瞠目結舌。政黨政治除了是金錢政治外，也是妥協政治。因此，為了個人利益，可以犧牲全黨的面子。聯邦眾議員，只要沒犯大錯或犯罪，應該都可以連任。因此，只要跟著所屬政黨跑，就安然連任，鐵飯碗是吃定了。但是，我看到格蘭岱（Glendale）地區選出的議員謝安達（Adam Schiff）屢次單挑前總統川普，勇氣可嘉，這才是我們需要的國會代表。所以如果國會議員有任期限制，會不會刺激那些無所事事或只做些芝麻小事、只會參加一些社團聚會的國會議員，開始做些更有意義的事。間接的，也可以改變上述不良的議事習慣及作風。

今年我們又要面對新的新冠變種，再加上中國放棄清零政策，使得全世界的疫情有再度爆發的可能性。在美國打疫苗、及治療新冠的藥，都是免費的，然而低收入家庭及弱勢族群仍然受創最深。主要是經濟原因，及造成不良的健康狀態，造成這些人較高的染病及死亡率。因此，如果美國有全民健保的制度，像其他開發國家及台灣，才會改變貧富不均，及造成的健康差異；進而促進全民健康的提升及人均生命的延長。