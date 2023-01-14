成立中國小組 美國漸失理智

經過14輪冗長的反覆投票，共和黨 大佬麥卡錫 終於如願以償，當選了美國眾議院 議長。剛一就任，他就立即宣布成立所謂的「中國委員會」， 由38歲的共和黨籍眾議員加拉格擔任主席，其主要功能就是針對中國的威脅，研討並提出多種動議。筆者也想就此議題發表自己的觀點。

其實，在麥卡錫之前，民主黨的拜登政府前一陣子也在國務院成立了中國小組，其他如中情局、政府各部門都紛紛成立中國小組，專門研究如何在情報收集、關稅貿易、科技創新和輿論操縱等多方面去打壓中國，說的通俗一點就是想盡辦法給中國找麻煩，如今的眾議院新議長麥卡錫，只不過是疊床架屋，再多一個算計中國的行政單位而已。

筆者以為，從2018年川普發動的貿易戰開始，美國兩黨和政府已經在科技、金融、輿論甚至生產製造業各個領域，極盡所能的對中國加以抑制和打壓，就差真刀真槍開戰了，現在再加上5個、10個中國委員會、工作組又能怎麼樣，已經是黔驢技窮，玩不出什麼新花樣了。再者，從人類社會的最基本道義原則上講，一個國家，一個民族，最根本的動力是努力提高自身的知識和修養，努力開創未來，辛勤勞作，只有如此這般才能保證國家民族的永續發展；相反，如果只是一門心思的找別人的麻煩，那麼自身的長遠規畫和發展必定失去方向，離國家塌陷就會越來越近。

孟子云：事不得行，反求諸己。國家的管理亦是如此。美國現在通膨高漲、製造科技界裁員凶猛，說明美國的分配體制和經濟結構出現了重大失衡。筆者以為美國的政治精英應該一日三省，在本國的體制方面查找原因，調整並提高自身的經濟動力，才是長治久安之道，花如此巨大的精力去折騰中國，一定會得不償失，最終落得個搬起石頭砸自己的腳而已。