洛杉磯市中心 棘手的遊民問題

洛杉磯 市郡人口1000萬，遊民 人數近7萬，都僅次於紐約市，但遊民人口比例卻比紐約高，所引起的社會服務和市容市貌觀感問題都十分嚴重。洛杉磯地區的遊民多集中於市中心東區的Skid Row，形成一個由遊民和遊民服務機構進駐為主而組成、具遊民生態特色，與其他地方截然不同人文風貌的社區。在這裡，除顯而易見如第三世界的髒亂和異味，還有不易看見的遊民身心健康、商家抱怨、社區治安、環境衛生、就業輔導、弱勢族群、社會公平性等等各類錯綜複雜的問題。

遺憾因南加氣候溫和、露宿街頭不是大問題。加上許多協助遊民的社會福利和慈善機構集中於Skid Row及附近，遊民由四海八方彙集於此接受各類救濟，人數不斷增長，形成一種服務越多、來接受服務更多的生態現象。促成這種生態原因之一，是遊民有關機構的組織結構問題，譬如洛杉磯郡和洛市鄰近城市政府的公安單位和公私醫療單位，不時將遊民丟包於Skid Row。

實際上，洛杉磯遊民問題不局限於Skid Row。除Skid Row外，遊民們也在毗鄰社區如市中心的歷史區、玩具區、小東京、藝術區等，白天遊街，晚上找個合適的街角睡覺。這些現象都影響商家生意和發展市中心為城市和文化旅遊的景點景區做法。政府與非盈利機構投入相當資源，甚至以公私合作（PPP）方式聚集資金和行政資源，成立公私專責機構和社區開發公司，興建Single room occupancy 與 Supportive services 等類住房和社區中心、公園及其他社會服務設施。加州 州政府於2022年底通過4750萬美元的撥款，來改善Skid Row的交通基礎建設，為社區居民提供了新年新希望。

遊民生態是動態的，遊民需求的服務隨著人口結構改變也趨向複雜化：以往多為中老年白人和非裔男性，包括一些退伍軍人，後來西裔甚至亞裔、女性、有兒童的家庭、年輕人也開始多了。由於經費有限，所能提供短期床位與長期住所數目以及其他服務有限，遊民問題難以有效改善。如今洛市市中心遊民人數較當年更多，Skid Row已成為全美遊民人數最多地方之一，住宿欠缺更趨嚴重，公私部門長期來嘗試各種做法，但杯水車薪解決不了問題，目前仍是束手無策。

遊民問題是美國大城市普遍且極為棘手的市政問題，即使洛杉磯新市長新官上任一把火宣布緊急狀態，能動用較多資源將遊民安置室內過冬，但遊民問題不只是冬天的問題，也不單是洛杉磯市本身而是整個加州升至全美國的問題。遊民已普遍且已多年存在於美國大小城市裡，除洛杉磯外，加州首府沙加緬度、舊金山、聖荷西、聖地牙哥、波特蘭、西雅圖、紐約、芝加哥、底特律、克里夫蘭、費城等地，到處可見。遺憾目前各地都沒有能解決或對應問題的良策，遊民和相關問題已經且將繼續長期的存在於美國城市社會中。