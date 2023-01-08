在美華人向習主席進一言

尊敬的習主席：您好！

我是一個移居美國的海外遊子，但「位卑未敢忘憂國」，今天向您進言，是因為看到您「親自指揮、親自部署」的抗疫「清零」政策，在根本沒有作好應對預案，甚至在藥物、醫院都絲亳無任何準備的情況下，在去年12月7日突然放棄防疫 ，「辛辛苦苦封三年，一夕回到清零前」。一夕之間，放任全國疫情 海嘯般大爆發，各醫院人滿為患，猝不及防的民眾搶囤藥品，許多老年人因缺醫少藥而染疫病故。停屍間遺體堆積如山，日夜24小時加班火化遺體。每個家庭都有老人受到威脅，恐慌在社會中流傳，極端防疫導致民怨洶湧。

根據四川省最新抽樣調查結果顯示，63.5%感染，全國估超過8億人確診，可能多達200萬人死亡。截至12月24日，今年已經有48位「兩院院士」辭世。但疫情仍在愈演愈烈，讓人人自危。

實踐已經證明而且將繼續證明：您過去三年的「親自指揮、親自部署」的防疫清零政策，在白白耗費數千億人民幣後，已徹底失敗。直至今日，您仍然拒絕德國、美國相繼表達願提供數億劑疫苗 的人道援助，讓人民絕望。

還有從1980年至2010年，中國每年平均GDP增長9%，但您執政十年，增長率年年下滑，從2012的9%減至2019年的6%，再到2022頭三季的3%，從9%減至只有3%。外資企業撤離中國，大批民營企業倒閉，20％的青年失業……凡此種種，不一而足！

我憂心忡忡，這一切巳經造成社會動盪，讓人民對政府失去信任，極有很可能會釀成政治危機，就像11月底的反封控抗議一樣，甚至更加嚴重！

為穩定人心，平息眾怒，謹向習主席建言：請您借鑑古代帝王在朝廷出現問題、國家遭受天災、政權處於安危時，自省或檢討過失、下達「罪己詔」，根據中華人民共和國憲法第41條關於公民批評和建議的權利的規定和《中國共產黨問責條例》關於堅持有權必有責、有責要擔當、失責必追究的問責原則，懇請仿效當年毛澤東主席召開中央擴大工作會議，承擔大躍進造成成千上萬人死亡而承認錯誤的先例，您應該像一個真正的男子漢那樣，勇敢地站出來，對中國的抗疫亂象嚴重後果和經濟下滑，承擔領導責任，對全國人民作出自我批評，並及時採取補救措施，救人民於天災人禍的滅頂之災之中，履行您自己所說的「江山就是人民，人民就是江山」的諾言，讓全國乃至全世界人民在2023年裡看到疫情將要結束的希望。當否，請三思！

此致

敬禮！