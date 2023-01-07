習大人他老爸習仲勛是中國共產黨內一個傳奇人物，他資格老，一生中大起大落，倒霉程度更甚於三起三落的鄧小平。

早期他與劉志丹同是陝北革命根據地的創建人。毛澤東部隊被蔣介石圍剿，殘部經長征慘敗後投靠劉、習陝北地盤。當毛站穩腳後，有計畫排擠不是自己嫡系的劉、習。北京 建國後，毛為保中央政權防止地方黨軍坐大，從四大野戰軍中抽調重要幹部前往中央工作，包括習仲勛、鄧小平、陳毅、林彪等人。習出任當時政務院秘書長，是總理周恩來最主要的助手；鄧則受毛重用，出任黨的總書記。

相對而言，鄧更受毛喜愛。鄧更與另一毛的紅人康生聯合，一起排擠習仲勛，並以一部讚揚劉志丹及習仲勛革命事蹟的小說「劉志丹」批判習仲勛，説他倡導地方主義，抗拒中央。習被革職，貶到河南 洛陽一間工廠任廠長，低調地度過十多年；直到開放改革，由時任中共中央組織部長胡耀邦平反，才重回政壇。復出後的習不想留在由鄧領導的中央工作，要求調往開放改革中的廣東省，出任廣州市市委書記和廣東省委書記。

習以革命精神和正派作風在廣東展開工作。為改善廣州市公共交通工作，他開現場工作會議，要有關官員早上八時準時到達公共汽車總站開會，且不能乘坐配備小車，讓有關幹部體會擠公車之苦，才能研究出解決市民乘車難題。

廣東省內市民喜歡收看香港 無線電視節目，特別要追看無線製作的「狂潮」和「家變」劇集，紛紛在屋頂安裝魚骨天線，但遭到當局取締。習則大開綠燈，不反對收看香港無線電視節目，並歡迎香港無線電視台回廣州舉行實況廣播。無線電視大批藝員工作人員在當時總經理羅仲炳帶領下，在廣州演出一個大秀，布景製作、鏡頭調動等方面為廣州電視台作出嶄新的示範。鏡頭前，一幕無線總經理捲起衫袖幫助搬布景板，一新廣州市民的耳目。

廣州市還首創政府發言人制度，任命一個口齒伶俐、名叫陳開枝的記者出任發言人，成政府與市民溝通的橋梁，此君日後還升到廣州市副市長之位。另一出身順德的普通幹部叫黎子流，這位滿口廣東鄉音、「肛門」「江門」不分的人，因為工作踏實又有高瞻遠矚精神，被委為廣州市市長。這些新作風新氣象均與習仲勛實行新政有關，離開了北京，他有更廣闊發揮的空間。習仲勛執行中央政策，建立深圳和珠海這兩個特區城市，培養了一批開放改革的新幹將，深圳有梁湘，蛇口有袁庚等。退休後習長居深圳，深圳也是他終老之地。

說了這麼多，大家應該明白政壇中鄧、習兩家歷史的過節和恩怨。習仲勛一再反對黨的內鬥，89年黨內老人圍攻胡耀邦，習主持公道，反對內鬥胡耀邦。習近平應該為自己有這個老爸而驕傲，老爸身上的好東西值得珍惜和學習。