迎接2023年新希望

「Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.」這句名言是美國哲學家桑塔亞那(George Santayana)認為學習歷史有必要的看法。我們不緬懷過去,但是要從過去汲取教訓以避免歷史重演。

2022年過去,時間的三個階段:過去、現在、未來之中,「現在」就需要了解「過去」這2022年我們經歷了些什麼、學到了什麼,在剛展開的2023 年,如何防範及對應,如果有同樣事件發生;我們對於2023年有何新希望?

2021年為多事之秋,1月6日暴徒攻擊國會未果,之後國會成立了「1月6日偵查委員會」偵查長達18個月,800多頁的報告已經在近期交給司法院。對於2023年的新希望是:「殺一儆百」,把所有促使及參與暴動的罪犯定罪之外,由此「空前」的政變上記取教訓,「防範勝於治療」去杜絕歷史重演。加州的紐森州長已制定法律,以監控不法、誤導、顛覆、傳播仇恨的社交媒體等,為防範此種暴動起因之第一步。

無疑地,2022年為數十年來美國最血腥的一年,4人以上遭受槍擊傷亡的案件多達600多宗。尤其是在德州一個小鎮上,一個有心智障礙的狂徒,用強大火力的步槍屠殺了19名學童及2名老師。當地的執法單位缺乏及時行動及應變能力,難辭其咎。對於2023年的新希望是:增加警方對峙危機的訓練外,促使全國各州採用「紅旗法」(Red flags law):指認有暴力傾向及心智障礙的持槍者,除了勸導外及時繳械。

由於俄烏戰爭造成部分的能源問題,油商肆意加價,加上通貨膨脹 ,美國民衆的腰包被掏空。再者,美國政府對於環保不力,洪災、火災及乾旱不斷。對2023年的新希望是,期盼政府大力鼓勵以及資助電動車使用、加強環保,已經通過的基建政策應付諸實行。

美國問題重重:新冠疫情、勞資糾紛、通貨膨脹、治安問題、邊界移民、遊民露宿、種族歧視 等不一而足,無法在此一一敘述。這些問題皆持續到新的一年。我們對2023年的新希望是:執政者能夠放下黨派之爭,避免再犯2022年的錯誤,真正地去為民著想。我們對2023年的到來充滿信心,在個人方面,我們可以做到的是:關心介入政治、救助弱勢團體、積極投入環保、支持防疫措施、維護社區安寧等。大家同心協力盡一己之力,讓2023年帶給我們新年新希望。