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最刺耳的瞎話：沒有美方壓力

黃光國（台北市）

府院三巨頭在總統府主持記者會，向國人說明義務役延長規畫。記者會上令人感到最刺耳的一句話，是記者提問：「外傳義務役延長為一年，是美方要求」，蔡英文說：「我明確告訴你，沒有美方壓力」。

任何人聽到這個消息都會覺得奇怪，美國官員三不五時就批評台灣：國防戰備訓練不足，國防預算過低，役期過短，根本無力打仗。現在蔡英文竟然說「沒有美方壓力」，這不是「睜著眼睛說瞎話」嗎？

蔡英文在記者會上堂而皇之的說：「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，其實這也是似是而非的說法。大家都知道，為了要壓制中國的崛起，美國千方百計要把台灣推向「抗中」的最前線，挑釁中共，希望能夠引燃台海戰火，把台灣變成第二個烏克蘭，蔡政府的「備戰」，根本就是擺明了要當美國的「馬前卒」，那裡能夠「止戰」？

不久之前，美國國會兩院通過「2023國防授權法案」，主張五年內提供100億美元「無償軍援」給台灣，這是老美慣用的「誘殺策略」，目的就是要台灣「備戰」。消息傳出後，中共立即派出71架戰機和7艘艦艇在台灣海峽周邊行動，其中有47架次共機飛越海峽中線。請問：蔡英文配合美國歩調「備戰」，究竟是在「止戰」，抑或「求戰」？

「我們愈團結，台灣就愈強大，也會愈安全」。這是說給在野黨聽的「話術」。「延長役期」原本是總統的權責，由總統府拍板定案即可。但是執政黨非常了解：這個案子一旦通過，不僅得罪年輕人，屆齡役男的父母親更會大罵：「別人的囝仔死不完」，所以他們一定要找人「墊背」，替他擋掉風險。所以民進黨立法院黨團打算將「延長役期」由「查照案」改為「審查案」，拖大家一起下水。如果此議成真，在野黨有沒有足夠的智慧應付這一局？大家都在等著看。

蔡英文 中共 預算

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