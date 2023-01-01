2023年中國經濟能夠谷底回升嗎？

2023年中共中央經濟工作會議上，習近平 一句話「我一貫支持民營企業」，成為這場會議最大的亮點。民營企業能否意外地迎來一陣春風，所有關心中國經濟的海內外人士都在拭目以待。

不過，很多國際媒體認為，本已落入中等收入陷阱的中國經濟，又因為過去三年政府強力推動清零防疫政策，使得中國經濟雪上加霜。如果期待2023年中國經濟觸底反彈，恐怕只是一廂情願。

首先，中央經濟工作會議特別強調指出，明年經濟工作要從提振發展私有企業信心入手。很明顯政府高層已經意識到在過去幾年中，政府的打壓，已經嚴重傷害了私有企業的信心。可是，提振私有企業家的信心，並不是靠一場會議的信心喊話就可以撫平企業家們的傷痕，私有企業需要的是政策連續性和穩定性。

2018年國內社會輿論曾經對私有企業展開一波聲討，嚴重打擊了私有企業的信心。當年，習近平親自召開私有企業家座談會，和聲細語地指出，「企業家是自己人」，希望借此消弭私有企業對政府政策的誤解。可是，時隔不過兩三年，螞蟻金服IPO照樣臨時喊卡；阿里巴巴，騰訊一樣收到監管重罰；滴滴突擊紐約上市後，不到一個星期受到政府嚴厲處置；新東方教培行業在毫無預警下，一夜間清零了。這種政策反復，毫無法制可言政治氛圍中，政府隨便一句反壟斷的口號，足以讓私有企業噤若寒蟬。更不用說中小私有企業在清零政策中毫無毫無招架之力，紛紛關閉歇業。

有人認為，中央經濟工作會議，沒有提共同富裕，就是對私有企業發出積極的信號。其實，這是對中國政治的誤解。在中共政治邏輯裡，即使抓經濟依然必須堅持党的全面領導。中共20報告定調了未來中國五年的政治經濟社會發展方向。其中，大篇幅提出「共同富裕」發展道路，構築“安全”防護網等，而發展經濟只花了不到10%的篇幅。這足以說明發展私有經濟並不是黨的主要發展目標。即使習近平說「我一貫支援民營企業」，對於已經滿頭包的私有企業家們，能夠消融他們如冰封一樣的心嗎？那也太小看私有企業家們的智慧了。

其次，在過去十年中，政府強力打貪反腐，負面效應正在顯現。在球員與裁判不能分離的監管制度下，在真正意義上的司法獨立前，打貪反腐已經成為某些利益集團的政治玩物，而打貪反腐所產生的經濟和社會負面效應卻在蔓延。某些利益集團正在利用這個大趨勢改變中國發展方向。

中國成長速度減緩，早已落入GDP 5%的警戒線以下，官方預測今年GDP不會超過3%。11月份出口下跌8.7%，社會消費品零售總額下跌5.9%，固定資產投資 下降0.87%。

其實，今年中國經濟出現明顯的衰退跡象。與08年大舉投資的後遺症和國進民退政策有直接關係，而疫情封控三年對中國經濟造成巨大衝擊，加上國進民退政策，不斷擠壓私有企業生存空間，對於就業占比80%私有企業，發展愈來愈困難。而大量失業潮湧現，嚴重影響了居民的收入，居民收入不能穩定增長，居民消費能力怎麼可能提升呢？

隨著進出口形勢越來越嚴峻，中國經濟發展必然又回到以投資拉動經濟的發展模式。可是，依賴投資拉動經濟的效率正在大幅度下降， 封控三年耗盡了中央和地方財政，投資的資金從何而來呢？

在過去20多年裡，房地產 一直成為國民經濟的支柱產業，約占GDP 30%左右。自從恒大等多家房地產巨頭財務暴雷以來。房地產業已經暴露出處於飽和狀態。可是，這次中央經濟工作會議依然把拯救房地產作為一項提振經濟的重要舉措，筆者認為，繼續依靠房地產行業，不但挽救不了經濟，而且，還會拖垮財政與銀行。

如今，阻礙中國經濟發展的最大敵人，不是西方國家的圍堵，也不是私有企業的壟斷性，而是政府政策忽左忽右，搖擺不定，甚至，做的與說的前後不一，政策不連貫。這類事情發生多了，政府就很容易陷入塔西托陷阱。當政府的公信力受到廣泛質疑的時候，政治干預經濟的力度越大，經濟受損的程度越高。