清零鬧劇 習政權的荒謬性

馬克思有一句後來被人們廣為引用的話：一切偉大的世界歷史事變和人物，都出現兩次。第一次是作為悲劇出現，第二次是作為鬧劇出現。這話用來證之中共 70多年建政史的前後兩位領袖及他們統治的時期——毛澤東和習近平 ，是非常恰當的。毛的獨裁以及由此造成的文革十年的浩劫，可說是一場中國的悲劇；但是在一個甲子之後，習以毛為師，再在中國行極權之統治，給中國造成了疫情 清零的浩劫，則未來書寫歷史時，一定會把他這種拙劣的摹仿，當作一齣鬧劇。

鬧劇不是指對習近平和習時代的研究沒有意義和價值，而是反映這個獨裁政權本質的荒誕性。儘管人類的專制歷史很長，然而，在經歷希特勒、史達林、毛澤東這三個人類史上罕見的極權政權所造成的災難之後，人類還是獲得了很大的免疫力，此類革命名義的極權統治再未出現，直到習的上臺。

和專制制度不同，極權制度有一套系統的意識形態學說和體系，對人民構成了思想的鉗制和統治，讓人乖乖地追隨領袖，聽從領袖的指令和擺布，喪失反抗意志。專制政權的統治者，會因為臣民冒犯其威權或者政見不合而大開殺戒，極權政權的統治者則以意識形態或者革命的名義系統地殺人，恐怖是極權統治的底色。雖然現在的極權統治不再在「革命」的旗號下隨意殺人，但用意識形態隨意處置和懲罰不服從的國民，還是沒變，讓人恐怖依然還是其統治的基本手段。

就統治的完美形式，對民眾的壓迫程度特別是對自由言論的壓制程度而言，除了朝鮮之外，習政權是現今世界上唯一的貨真價實的極權政權，而且還具有過去極權統治不曾具備的數位科技極權功能，因此，它對自由世界構成了巨大挑戰。

為什麼在人類進入21世紀，極權統治竟在中國復活？這是需要人們嚴肅思考的問題。按理，在經受毛的文革的恐怖統治以及改革開放和現代化的洗禮後，中國不應再出現毛式極權統治。可是毛的幽靈在一個曾經遭遇毛的迫害的中共元老家族的後代身上附體，就顯示出它的極度荒謬性。此種荒謬性在疫情三年，特別是2022年得到集中的大爆發，讓世人見證了這個政權在應對疫情，管控人民上是何等的荒腔走板。

疫情進入第三年後，世界上所有國家都已開放，只有中國例外。而中國不開放的唯一原因，就是習近平不想開放，他想走出一條獨特的抗疫之路，以彰顯他的正確領導和中共體制的優越。他的抗疫方式就是所謂的動態清零，即用嚴厲封控和全員核酸檢測來防止病毒傳播，但病毒沒有防住，卻給社會帶來無窮人道災難，以及經濟前所未有的的滑坡。

面對民眾的憤懣和經濟下行壓力，習終於不得不順應民意，放棄動態清零。可是，突然的全面解封導致疫情大爆發後，政府近乎於撒手不管，各種防疫物資，特別是藥品奇缺，民眾無法寄望於當局，只能自救。難以想像，三年抗疫，政府居然沒有去想總有放開的一天，需要儲備足夠的防疫醫療物資，這本來是政府最基本的職責。致使這次放開後出現了本不該出現的大量死亡亂象，白白浪費上海封城三月所爭取到的寶貴時間。

不只是疫情顯示習政權的荒謬性，中共20大閉幕式出現的前總書記胡錦濤被架離一幕，亦讓全世界看到，習對曾有恩于自己的領導人都是那麼的冷酷無情。不管胡錦濤事件的起因是什麼，習都不應該這樣對待一個快80歲的老人。習要人架離胡，以及主席團上一眾黨國要員對此的無動於衷，鮮明地反映這個極權政權把一個個有血有肉有思想和情感的人，改造成一架架喪失基本人性、冷冰冰的機器，除了映襯出它的荒謬，沒有別的。

雖然習近平在中共20大如願以償地獲得了他的第三任期，似乎之前發生的種種事情，包括美中對抗和疫情都沒有影響到他的權力，看起來讓人非常沮喪，但是，從他被迫放棄清零可知，抗疫的失敗對他的權威是個重大打擊。毛是既有權力更有權威，人民對毛的崇拜很大程度上發自肺腑；習和毛的最大差別，是他有權而無威，或者其權威根本不足以支撐權力。

沒有權威支撐的權力，本質上是脆弱的，隨時可能遭遇某種重大挑戰。習在這一點上倒有自知之明，危機感很重，每每強調底線意識底線思維，這是因為他自感德不配位，權威不足以服眾。習此刻就遭遇到嚴峻的挑戰。