俄烏戰事300天 各尋強援

全球矚目的俄烏戰爭已經持續了300天，雙方殘酷拉鋸，戰事膠著。就在聖誕節兩天前，雙方竟不約而同，各自尋求外援加碼。烏克蘭總統澤倫斯基到美國會見了拜登，並在國會發表演講，積極籌募軍援；而俄方也沒閒著，總統普亭 訪問白俄羅斯 布置戰事，俄總理梅德韋傑夫同時訪問了北京並與習近平 密談，雙方下一步將會有進一步的動作。筆者也借聖誕節對美中俄烏四方在這場軍事大博弈中的心態和立場，做一個淺顯的推論，預測一下後續發展。

首先，俄烏戰爭從根本上來說是由美國領導的北約東擴催生的。原本美國的最終戰略意圖是擊垮中國，但是為了達成這一目標，必須先進一步重複肢解俄羅斯。俄烏戰爭開打後，美國突然發現，由於中國的鼎力支持，在經濟上絞殺俄羅斯的戲碼，竟演化成絞殺法德等歐洲盟友了。顯然美國沒有做好20年戰爭的準備，老歐洲更沒有。眼下美英法德都出現了嚴重的經濟危機及通貨膨脹，大罷工此起彼伏，雖然不敢明說，他們已多次暗示烏克蘭宜盡早開啟和談，停戰止損吧。

這次小澤來訪恐怕私下拜登應該是重點勸說了。而從澤倫斯基的立場出發，他基本沒有退路，經過近一年的苦戰，國家被毀得一塌糊塗，如果現在開始談判割讓領土以換取和平，他就變成不折不扣的賣國賊，成了國家的罪人、替罪羊。因此，澤倫斯基說什麼也得繼續打下去。

第二，普亭原以為打烏克蘭相對容易，但是鏖戰300天，他發現俄國在與美國為首的整個北約交手，而對方擁有高科技通訊、情報收集系統，再加上無人機、遠程火箭炮的投入，俄軍明顯陷入苦戰。當然，已經控制的烏東地區是不可能歸還的。所以，此刻他必須再與中國高層商討，加強貿易往來進而籌集足夠資金，把戰爭長期化，也許還有勝算。

第三，北京政府從開始就明白，俄烏大戰基本就是中美的代理人戰爭。習近平當然清楚唇亡齒寒的道理，洞悉美國鼓動衝突背後的謀算。所以，筆者以為北京絕不會允許俄羅斯被擊倒，也就是說會對普亭支持到底。中國現在是工業製造一騎絕塵，軍事裝備琳瑯滿目，中東王爺們紛紛來投靠合作，東盟組織經濟互惠，金元儲備滿缽滿盆。所以，筆者估計梅德韋傑夫訪習近平一定會給普亭送去定心丸。因為從客觀上來講，俄烏衝突越持久，美國越不能把軍事力量回撤到印太地區來箝制威脅中國，這麼拖下去，被拖垮的不是中俄，而是美國和歐盟。

總體上來說，美國一方面四處尋求結盟，軍事上圍堵中國，輿論上以人權、新疆議題抹黑中國，在芯片、航天領域又制裁中國，但是另一面又心急火燎、再三再四地要與習近平見面，要擴大經濟往來貿易投資，為什麼？因為中國拒買波音飛機，又拋售美國國債，加劇了美國的財政危機。實際上，美國眼下已是雞飛狗跳、火燒眉毛了，當然槍法大亂。邏輯上說，白宮必須讓中國購買天量的國債，從中國身上吸足了血，然後才可能幹掉中國，您說這得多擰巴。而中國政府自然不是傻白甜，看著美國政府這心急火燎的，估計是慢悠悠地下了幾服藥，一定是會力挺俄羅斯政府，至於長期效果，各位看官咱們就慢慢地品吧。