中國應接受美國捐贈疫苗

﻿據12月23日世界日報，美國擬捐疫苗 幫助中國。自從中國放棄清零政策後，新冠疫情 升溫，上海市估計已有543萬新冠病例，北京 火葬場供不應求，似乎像2020年紐約市爆發的疫情；運屍車排隊到郊區亂葬崗掩埋屍體，醫護人員疲於奔命之外，有些自己也確診甚至死亡，情況是慘不忍睹。

根據疫情專家預測，照目前情況在2023年，中國的14億人口中將會有三分之一確診，而太陽報認為會有200萬人因新冠解禁而病歿，中國將會從之前的世界抗疫冠軍到死亡人數超過原列第一的美國。

中國的國產疫苗對新冠變種的抗疫能力、民眾接種補強針的次數、全國人口的稠密、接種率低的老化人口、冰冷的天氣、室內聚集等皆為不敵病毒的因素。政府的清零政策也因民怨不再能施行，更是雪上加霜造成目前的困境。

美國也不乏一些以上問題，但是人口只有中國的四分之一，檢驗及接種免費也迅速。雖然有不少人打了補強針仍然染疫，但是症狀輕微容易痊癒。再者中國的ICU床位缺乏，全國所有病床數量只有1.8%為ICU床位。美國ICU床位為所有病床13.5%，為中國的13倍。中國在ICU病床供不應求的情況下，新冠重病患者疏於照顧的結果可想而知。

到12月23日為止，中國外交部長王毅仍未回應美國國務卿布林肯有關美國捐贈疫苗的建議。捐贈是否有條件不得而知，但是至少雙方可以開誠布公討論細節；美國救人的誠意可以接受，之後中國也可以從其他方面回饋美國的救助。總而言之，救人要緊。中國國家主席習近平的脫貧政策為人稱道，現在需要放下身段、不顧面子、救人要緊，應該去接受美國疫苗捐贈。