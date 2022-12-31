俄烏戰爭打到落花流水，中美紥馬互嗆，通膨壓到全球透不過氣來。世界紛亂之際，一場醒目的足球 賽大賽，居然綻放出和諧之花，讓地球帶來希望。

多數球迷因梅西而捧阿根廷，但也覺得法國同樣是個不折不扣的冠軍，在只有一個冠軍的比賽中稍欠運氣，輸在一腳12碼射失而已。法國是上屆冠軍，失意卡達，四年後必定再是一條好漢。

這次世界盃 足球比賽精采絕倫，歐洲、美洲隊伍不再獨大，亞洲、非洲已經迎頭趕上。球員球技精湛，盤球過人，突擊插入，適時到位傳送，腳踢頭頂，回防突破速度之快，拚勁和韌性，發揮得淋漓盡致，場場均是精采之作。

作為一個華人，最感遺憾的是中國男子足球隊的不作為，雖然習大大酷愛足球，但下面不作為，足協竟然幾十年來，組不成個像樣男子足球隊，難道找不到22位壯男嗎？找到了，卻難以呵成一氣，缺乏團隊精神，欠缺體力和鬥志，更沒有韌性，兵敗如山倒，懼日恐韓，敗給泰緬越，衝不出亞洲。中國如不徹底改革改制，男足沒有希望。今屆卡達沒有中國風，只見蒙牛和萬達中文廣告，還有義烏小商品，球帽、各參賽國國旗、啦啦隊用物、吉祥物和賽會飾物等。

足球有百多年歷史，始創於英國 ，英國先有工業革命，開創民主社會，特別重視規章條例。足球比賽也是如此，比賽條例在幾十年前已訂下，沿用至今，如越位、角球、龍門禁區、12碼罰球。影響之下，英國殖民地如印度、埃及和香港均熱愛足球運動，開足球比賽之先。推廣至今，足球成為世界重要體育項目，本屆世界盃英國成績未如理想，但英國的聯賽和英超等賽事仍然是世界足球的焦點。

1970年代，日本舉辦乒乓球比賽，一位美國男選手誤登上中國隊乘座巴士，世界冠軍莊則棟送給那位美國選手一幅刺繡小禮物。此事成為中美結束冷戰契機，開創中美建交，尼克森訪華，開始中美和平合作新時代，故有小球改變了地球一説。

足球比賽也是個契機，各國主政者可否切入，掃掉政治上的陰霾，創造21世紀新年代？