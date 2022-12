掌握運氣 用故事改變世界

轉眼間,改變職業運動與企業經營的暢銷書「魔球」(Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game)出版迄今,已經快要20年了。這本書以奧克蘭運動家2002年球季當作背景,球隊總管比利賓恩(Billy Beane)藉數據分析打破傳統,讓運動家在財力貧脊情況下,竟然創下連續20勝紀錄,並以超越百勝成績拿下分區冠軍。

此書出版後,職業棒球首當其衝,各隊皆開始用分析師取代球探,進而從根改變比賽各個面向,包括球員評估、球場戰術、薪資結構等等,不懂數據幾乎無法繼續執掌球隊。很快地,同樣風氣迅速延伸至各種運動,像金州勇士柯瑞 能夠用三分神射風靡全球,也是魔球觀念帶來的結果。

從企業經營角度來看,這本書要人們放下常識,重新檢視被視為鐵律的規矩。近20年來,它加速了大數據成為主流文化的進程,影響力無遠弗屆。

「魔球」作者是麥可路易士(Michael Lewis),從成名作「老千騙局」(Liar's Poker : Rising through the Wreckage on Wall Street)開始,不管是被改編成電影 「攻其不備」(The Blind Side)的「弱點:比賽進程」(The Blind Side: Evolution of a Game),還是跟後來電影同名的「大賣空」(The Big Short),他不只書賣得好,拍成電影賣座,而且還是得獎常客。

「魔球」此書與作者成功祕訣是什麼呢?最近他上了「蘋果橘子經濟學」播客節目,對這個問題,主持人跟他有個共同結論:

運氣好。

麥可路易士著手寫運動家隊故事,記錄比利賓恩主導之球隊事務,沒有人知道當年球季會有破紀錄成績。20連勝那天就跟電影劇本一樣,球隊原本領先11分,卻讓對手後來居上,結果九局下,魔球代表性人物,其他球隊認為跑不快、打不好、守備差的雞肋一壘手海登堡,竟然代打擊出再見全壘打,幫整個故事鋪陳出驚天動地的橋段,僅有棒球之神才能冥冥中作此安排。

倘若沒有20連勝,沒有單季103勝,這本書只是一個平凡紀實。再過兩年,有錢的波士頓紅襪超越運動家隊,用海量分析打破百年魔咒奪下世界大賽冠軍,才將會被其他作者寫成故事,成為數據棒球代表。所以,「魔球」之所以成功,連麥可路易士自己都認為運氣是關鍵。同樣地,20世紀金錢遊戲最盛時期,他剛好在索羅門兄弟投資公司工作數年,親眼目睹華爾街瘋狂與醜態,於是寫出「老千騙局」,其中同樣有濃厚運氣成分。

當然,除了運氣以外,麥可路易士有獨到見解、加上受訪者願意相信的個性與精采文筆,因此能夠適時掌握機會。跟隨運動家隊採訪的記者這麼多,只有他洞悉「魔球」奧妙;他從名校普林斯頓畢業,又有倫敦政經學院商科背景,進入索羅門兄弟債劵部門不久就放棄用謊言堆砌的職場生涯,才能把此段經歷寫成故事,讓後人當作警惕。

掌握運氣,寫出好故事,對作者與讀者來說,都是幸福的事。

麥可路易士今年大半時間都隨一間新興加密貨幣公司採訪,沒想到,那竟正巧是後來宣告破產,害慘全球投機客的FTX。又是因為運氣,他再度貼身見證歷史,下一本書尚未起筆,已經讓人引頸期盼。

(作者為運動文學作家)