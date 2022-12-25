掌握運氣 用故事改變世界

轉眼間，改變職業運動與企業經營的暢銷書「魔球」（Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game）出版迄今，已經快要20年了。這本書以奧克蘭運動家2002年球季當作背景，球隊總管比利賓恩（Billy Beane）藉數據分析打破傳統，讓運動家在財力貧脊情況下，竟然創下連續20勝紀錄，並以超越百勝成績拿下分區冠軍。

此書出版後，職業棒球首當其衝，各隊皆開始用分析師取代球探，進而從根改變比賽各個面向，包括球員評估、球場戰術、薪資結構等等，不懂數據幾乎無法繼續執掌球隊。很快地，同樣風氣迅速延伸至各種運動，像金州勇士柯瑞 能夠用三分神射風靡全球，也是魔球觀念帶來的結果。

從企業經營角度來看，這本書要人們放下常識，重新檢視被視為鐵律的規矩。近20年來，它加速了大數據成為主流文化的進程，影響力無遠弗屆。

「魔球」作者是麥可路易士（Michael Lewis），從成名作「老千騙局」（Liar's Poker : Rising through the Wreckage on Wall Street）開始，不管是被改編成電影 「攻其不備」（The Blind Side）的「弱點：比賽進程」（The Blind Side: Evolution of a Game），還是跟後來電影同名的「大賣空」（The Big Short），他不只書賣得好，拍成電影賣座，而且還是得獎常客。

「魔球」此書與作者成功祕訣是什麼呢？最近他上了「蘋果橘子經濟學」播客節目，對這個問題，主持人跟他有個共同結論：

運氣好。

麥可路易士著手寫運動家隊故事，記錄比利賓恩主導之球隊事務，沒有人知道當年球季會有破紀錄成績。20連勝那天就跟電影劇本一樣，球隊原本領先11分，卻讓對手後來居上，結果九局下，魔球代表性人物，其他球隊認為跑不快、打不好、守備差的雞肋一壘手海登堡，竟然代打擊出再見全壘打，幫整個故事鋪陳出驚天動地的橋段，僅有棒球之神才能冥冥中作此安排。

倘若沒有20連勝，沒有單季103勝，這本書只是一個平凡紀實。再過兩年，有錢的波士頓紅襪超越運動家隊，用海量分析打破百年魔咒奪下世界大賽冠軍，才將會被其他作者寫成故事，成為數據棒球代表。所以，「魔球」之所以成功，連麥可路易士自己都認為運氣是關鍵。同樣地，20世紀金錢遊戲最盛時期，他剛好在索羅門兄弟投資公司工作數年，親眼目睹華爾街瘋狂與醜態，於是寫出「老千騙局」，其中同樣有濃厚運氣成分。

當然，除了運氣以外，麥可路易士有獨到見解、加上受訪者願意相信的個性與精采文筆，因此能夠適時掌握機會。跟隨運動家隊採訪的記者這麼多，只有他洞悉「魔球」奧妙；他從名校普林斯頓畢業，又有倫敦政經學院商科背景，進入索羅門兄弟債劵部門不久就放棄用謊言堆砌的職場生涯，才能把此段經歷寫成故事，讓後人當作警惕。

掌握運氣，寫出好故事，對作者與讀者來說，都是幸福的事。

麥可路易士今年大半時間都隨一間新興加密貨幣公司採訪，沒想到，那竟正巧是後來宣告破產，害慘全球投機客的FTX。又是因為運氣，他再度貼身見證歷史，下一本書尚未起筆，已經讓人引頸期盼。

（作者為運動文學作家）