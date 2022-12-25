封控考量與解封後自保之道

2020年11月時任美國總統川普感染新冠肺炎時，尚無疫苗 可用。當時他只能依靠初期的疫情 經驗、醫療方法與自身免疫力 復元，因此，2020年初大陸當局採取封城手段以控制疫情，只能如此，是正確有效的。

約三年後，大陸的病毒核酸檢測能力雖然大增，卻因病毒迅速變異出感染力極強的品種，遂使人們因核酸檢測疲於奔命。非但政府社會難以負擔檢測成本，眾多人民亦因此失去維生能力。確實，封控使人失去行動自由與生產力，而房貸、車貸、學貸等各種借貸的壓力又與時俱增，使人走投無路，生活無以為繼，遑論消費力。

今年11月底大陸當局驟然決定解除封控與檢測核酸要求。官方此舉非常粗糙，幾乎沒有循序漸進的配套措施。形同撒手不管，突然把抗疫的責任，完全交到人民大眾手中。

其實，官方大可全面解除封控的物理屏障，但仍採取逐步降低核酸檢測要求的方式，讓人民大眾有心理上與生活上的適應期，也可避免解封對社會經濟與醫療體系的暴衝。另方面，官方亦可從維穩預算中撥出近半款項，公平合理的補助全民，並促進消費，尤其是幫助艱困民眾解決溫飽問題。環顧全球，許多國家都已推出類似的政策，大陸也應有能力做到。誠然，從國家長期利益考量，稍微延緩經濟進展，以換取社會安定進步，是極為聰明的投資。決策者若仍吝嗇猶豫缺乏膽識，不能痛下決心出手相救，以後國家將有切膚之痛。

所幸近日大陸多地將閒置的核酸採樣亭，改造為發熱診療站或便民醫療站。由社康全科醫生坐診，通過視窗以零接觸方式初診病情，連同配藥在五分鐘內搞定，著實防疫便民。順此推思，若將閒置的方艙醫院，轉化為無家可歸者的暫時棲身之地，亦將是一大利民盛事。當然，對於入住者可要求他們必須提供「對價性的勞務服務」，以及必須盡到維持環境衛生的義務。

解封後人們該如何保護自己？首先，疫情期間病毒風行，人多時應盡量戴上口罩。雖然每人免疫力不同，但每人或多或少都能抵抗一些病毒，否則根本無法存活。因此，只要戴上口罩，使進入體內的病毒數量大減，便可使發生感染的機率降低千倍以上。

其次，人體能量的運用，第一優先為維持生理機能，諸如保持心跳與腦力神經；第二優先為維持體溫，諸如保持攝氏37度；第三優先才輪到維持免疫力，諸如抵抗病毒。顯而易見的例證為：當人類失去生命時，最明顯的現象為「心跳與腦波停止；接著，體溫驟然下降」。由此可知，保暖對維持免疫力極為簡單重要；如果衣著不足以禦寒，身體便沒有多餘的能量，來維持正常的免疫力以對抗病毒。

再者，免疫系統由各種複雜分子組成，因此病毒患者的飲食宜多樣化。菜、飯、肉、油各少許，不求量大或精緻。除此之外，番茄、茄子、辣椒等內含多子的顛茄植物，雖然富生長激素且營養可口，但它們對有些人容易引起或加劇非過敏性發炎反應。因此，病毒患者若有關節疼痛，應暫時停止攝取這類食物，以避免引起免疫因子風暴。

在美國動輒用藥，致使大部分人民甚少通過完整發燒過程，免疫力亦缺乏全程挑戰的訓練。尤其是有慢性病長者，常年服用不計其數的藥物，在打疫苗時被拒絕於外，成為「沒打疫苗的病弱老人」。有些藥廠專家將「沒打疫苗的病弱老人」與「打過疫苗的正常老人」做比較，從而得到「受病毒感染時，沒打疫苗老人比有打疫苗老人的死亡率高很多」的非科學結論，並藉此為疫苗大肆宣傳。其他不合理或缺乏臨床證明的西方專家理論所在多有。

總而言之，疫情教導人類不可浪費，也警告決策者必須集思廣益從善如流。至於疫情的發展，大陸解封後會有疫情高峰，但不必驚慌，新冠病毒的致死人數將會比西方專家們所預期的數百萬人低很多。