用高科技遏制郵件盜竊案

今年4月，《世界日報 》寄給我一張稿費支票 。當時我正好在外州，郵箱鑰匙交給朋友幫助收取，那天他看到有張支票，但正好他要去上班，怕支票信帶去公司遺失，就放在郵箱裡未取出。二天後他來取支票信，但已經不翼而飛。他想是否郵遞員又取走了，就寫張紙條放在郵箱內，要求郵遞員重新放回，但一直沒有回應。數月後，他遇到郵遞員，當面詢問此事，才知道郵遞員不會取回任何郵件。我損失的錢不多，也就不了了之。

不久看到《世界日報》報導，所居住的109分局逮捕一個專門偷盜大樓郵箱的華人團夥綁架案，這才引起重視。回到紐約後，立即與《世界日報》聯繫，確認信件內容，才知道郵件被盜，該支票早已被盜領。而且連名字都沒有改動，竟被盜領了。隨後向管理公司報告，他們告訴說郵箱被盜已經發生好幾起，都有錄影記錄， 大樓毫無辦法進行防範，要求我們每天及時收取信件。

因為郵箱的鑰匙歸郵局管理，法拉盛 地區有許多大樓住宅群，為防止類似案件重演，我向市議員黃敏儀建議，利用美國的高科技，訂製一批郵箱專用電子鎖，通過網路連接，不用鑰匙，僅用類似超市收銀的掃碼機照一下即可打開，郵箱碼可以通過總局操作隨時變換，這樣就可以遏制郵箱被盜案。郵箱電子鎖研究成功後，由所在大樓出資購買和安裝，別墅住宅可參照， 郵局僅負責監管、連結。這樣不用政府投入大筆預算，就可以輕易通過法案並執行。

但黃敏儀議員說郵局不屬於市政府管轄，於是我去法拉盛郵局反映，結果是地方郵局無權管理，要我向郵政總局報案和反映。我又向109分局報案，同時向國會議員孟昭文反映，希望她通過國會向郵政總局反映，建議用高科技遏制郵箱盜竊案，希望早日還市民一個安全的郵箱。