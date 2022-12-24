2022世界盃足球賽觀後感

﻿2022世界盃足球 賽12月18日落幕。32隊分為八組，64場球賽中的分組冠軍在決賽中爭取金盃。

阿根廷隊在不負眾望的梅西 帶領下，打敗爭取衛冕的上屆冠軍法國隊。梅西可能在此戰役後退休 ，於決賽中攻下三球，在他的足球生涯寫下光輝的一頁，可與前巴西球王比利比擬。當然，法國隊的年輕主將姆巴佩也在所有比賽中屢屢建功，將在梅西退休後，取代梅西為球王是可以預期。

這次世足比賽非常精采，各國球員精湛球技的腿功、頭功以及守䕶球門員快速反應令人瞠目結舌。除了精采比賽之外，值得一提的事不少，筆者在此只試舉幾例如下。

舉辦世足的地主國卡達供應了八個球場分別給八組使用，每個球場可以容納四萬人到九萬人不等。最大的球場為Lusail，在決賽中觀眾爆滿達到九萬人。這個美輪美奐的球場為中國得標建造，另外三個新的球場由中國供應建材，也在比賽之前如期完成。

由於衆多觀眾來自世界各地，卡達的旅館供不應求，地主國為避免外來球迷露宿街頭，供應由中國製造的6000個帶有衛生設備的貨櫃屋給球迷住宿。比賽結束後，地主國卡達把貨櫃屋全數捐贈給窮困的非洲國家，實為一令人感動的善舉。

今年10月2日在印尼瑪琅的一個足球賽結束後，輸隊的球迷對結果不滿發生暴動，在人滿為患的球場中球迷爭相逃離，遭踩踏死亡達125人，為印尼球賽史上最大慘劇。這次在卡達世足的64場比賽場場爆滿，球迷撃鼓搖旗吶喊為自己國家的球隊打氣，沒有發生任何意外，實在難得。過去在歐洲及中南美的足球比賽經常出事，造成無辜球迷死傷。

所以說，這次卡達地主國的安全措施、輸隊的球員及球迷服輸的文明舉動，讓2022世界盃足球賽安全結束值得慶幸，也可讓今後世足主辦國借鏡：在令人興奮的比賽中盡地主之誼、保障球員及球迷安全、帶動世界各國全民運動風氣、在比賽結束互道珍重之後圓滿落幕。