台積電遷美 是福還是禍

就在幾天前的12月5日，美國總統拜登 和蘋果執行長庫克等一眾政要菁英，跑到亞利桑納州鳳凰城參加了台積電 在該地工廠的上機儀式，標誌著台積電的尖端5納米以下芯片在美國落地生根。拜登總統連續重複高呼「美國的製造業又回來了」，以提振民心。但全世界資本業界對此的反應卻相當冷淡，台積電股票下跌，坊間輿論也對其前景並不看好，這是為什麼？筆者也試著做一番剖析。

首先，這是一樁不折不扣的國際搶劫案，美國以威逼利誘等手法，逼著台灣的蔡英文 政府押解著台積電赴美設廠，而且美方公開加碼，台積電說投資100億元，美國政要卻張口就說未來400億元，台灣政府也不敢反駁，只好默默服從。整起事件就好像花姑娘放棄彩禮，自帶巨額嫁妝把自己送給土匪山大王，上山後還要擔負起養家餬口的重任，養活整個山寨。因為到了美國，等於自入虎口，台積電的主導權都會被逐漸剝奪，工廠在美方手裡，怎麼拿捏，還不是手握核彈的美國爸爸說了算。蔡英文政府這種做法，簡直是慷慨賣國，亙古罕見了。

第二，雖然一時間美利堅引吭高歌，但是明眼人一看便知，台積電離垮台不遠了，也就五到十年的活頭。為什麼這麼說，因為從全世界的範圍來說，芯片產銷畢竟還是受市場經濟的影響，美國最大的缺陷是工人工資奇高，福利更高，整體經營下來，產品的成本就會蹭蹭地往上竄，在市場上沒有競爭力，最終靠國家補貼是支持不了多久的。舉個例子，美國的鋼鐵、紡織造船等重工業就是因為成本太高而外流，現在都集中於中國和東南亞，現在連雨傘、鞋、帽、口罩都要中國生產，就證明了此理不虛。

這次300名台積電工程師來美，據說薪水比在台灣高一倍，但是和他們一起工作專業技能很欠缺的美國籍同行薪資水平，卻又比台籍工程師高三分之一以上，還不用上夜班。如果再考慮開工以後工會的議價、煽動罷工以及員工的各種福利保險費用，那麼鳳凰城生產的同制式芯片成本要比台灣高二到三倍都不止。您說那還不跟鋼鐵、造船業一樣，自動失去競爭力。如此說來，這麼折騰一頓還有意義嗎？

第三，要說頂替台積電的人，幾乎可以肯定還是同種族的中國人。因為現在大陸全國上下都十分的明確，在芯片領域美國要徹底斬斷向中國的供應，必須斷了念想，一切靠自己。所以這幾年來，中國的華為和中芯國際等大大小小眾多企業都在拚命地增加投入、自主研發。筆者以為以世界第一製造業大國的雄厚基礎和中國人吃苦耐勞、焚膏繼晷地奮鬥之下，中國能把天宮送上天，也必然在幾年後製造出光刻機，再接下來就是芯片白菜價和量子芯片的科研攻關。彼時美國的超高價芯片即使造出來了，超高價，能不能再賣回中國的工廠裡，放到冰箱、洗衣機、電腦、手機上，可是太受疑慮了，大概率還是會被市場淘汰，鳳凰城的建廠，最終只能是建了個寂寞。

其實，將台積電高級尖端工廠強行擄至美國，可能是美國政治菁英的盤算，它符合美國的國家利益。將台灣最寶貴的科技工廠強行擄至美國，逼著台灣人替美國掙錢，大發利是，然後再向台灣大量販賣軍火，將其打造成下一個烏克蘭，全民皆兵，與中國大陸在台灣島上同族互毆，打他個屍山血海，直至最後一個人，消耗大陸20年，遏制其進步，這恐怕才是他們的夢想。

但這只能說明他們認知水平低下，在現實世界這種預想幾乎是不可能實現的，因為眼下美國的社會現在存在著致命的弱點。她的選舉政治體制要求政客們想盡辦法讓人民好吃懶做，少幹多拿，這也恰恰是阻礙現代化的大規模科研生產製造的主要原因。他們還沒有意識到，美國正在漸進式地搞共產主義呢。