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史上最不對等的囚犯交換

嚴震生（名人堂）

12月8日，美國與俄羅斯達成協議，做了一項囚犯交易，但這並非戰爭中的戰俘交換，也不是兩國交換被捕的間諜，而是用一個聲名狼藉的軍火販子，換回一介未涉入政治、軍事或是情報的平民，成為或許史上最不對等的囚犯交換。

美國女子職籃鳳凰城水星隊中鋒格林納，今年2月在莫斯科機場被查獲攜帶含大麻油的電子菸菸彈，而被拘禁，拖到四個多月後的7月初才正式展開，8月做出九年徒刑的宣判。

事實上，5月中就有報導，拜登政府想要和俄羅斯換囚，而莫斯科方面提出的人選是被判25年、已服刑十年的軍火販子布特。在格林納判刑確定前，拜登總統同意用布特交換格林納及美國一位被捕兩年前遭判16年徒刑的間諜魏倫，不過俄羅斯另外要求釋放一位在德國刺殺莫斯科眼中釘車臣軍官康科許維利的俄羅斯人克拉西科夫。或許因二對二換囚牽扯較廣、考量因素複雜，最終交易是以布特換回格林納。

雖然這是一對一換囚，但由於兩人身分不同，同時罪行也有很大差距，個人認為這或許是最不對等交易。首先，美國交出的布特，是聲名狼藉的軍火販子，他的故事是電影「軍火之王」劇本根源。

布特原是烏克蘭裔，曾是職業軍人精通多國語言。蘇聯解體後退役，成為俄羅斯公民，並靠軍中關係，創立個人航運企業。由於他不顧各種國際組織武器禁運決議，將許多致命武器賣給西非賴比瑞亞和獅子山及中非剛果民主共和國、安哥拉等內戰衝突嚴重國家，被稱為「制裁剋星」，也因這些武器造成許多平民百姓身亡，獲「死亡商人」稱號。2008年他在曼谷遭逮捕，並於2010年被引渡到美國，經起訴審理後被判25年徒刑。

格林納所犯應僅是輕罪，但俄羅斯故意將其判成九年徒刑，目的就是要增加換囚的談判籌碼。問題是為何拜登總統如此在意要營救格林納？第一、她確實為高知名度女籃明星，不僅在大學期間連續三年獲得防守最佳球員殊榮，也曾贏得大學、美國女子職籃、國際女籃及奧林匹克女籃四項大賽冠軍頭銜。第二、格林納在美國女子職籃空檔期間，也在海外打球，包括中國浙江金牛隊及俄羅斯伊卡特林堡，後者讓她在俄羅斯體壇小有名氣，也說明為何她會進出俄羅斯。

最後，格林納三重（女性、非洲裔、同性戀）身分，是民主黨政府必須正視者。這三個族群是民主黨支持的重要基礎，在兩年前總統大選中，拜登獲得五成七女性選票，川普僅四成二；拜登在非洲裔及同性戀選民中，則分別獲得九成及八成一的支持。期中選後，民主黨政府趁著仍享有國會多數時，通過「尊重婚姻法」，希望搶在最高法院推翻同性戀婚姻合法原先判決前，保障同志婚姻。如果格林納未獲自由，顯然會使這項法案感到有些諷刺。

個人並不否認格林納與布特都是知名度極高的囚犯，但從兩人所犯罪行看，這項囚犯交換，或許因為有高度的政治考量，可以說是史上最不平等的案例。

（作者為政大國關中心兼任研究員）

俄羅斯 拜登 民主黨

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