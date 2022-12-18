非洲地緣政治博弈 美難挽頹勢

睽違八年，美非高峰會在華府再次盛大召開，這是總統拜登 繼8月公布「美國對撒哈拉以南非 洲戰略」後，再次亟欲重振美在非影響力的大動作，及與中俄展開非洲地緣政治競爭的再出發。但在這場競技，美國優勢不再，且難扭轉頹勢。

非洲政府治理失能且貪瀆盛行，城鄉與貧富差距擴大，經濟剝奪感日益嚴重，青年就業機會甚微，反政府活動到處可見，已成滋養恐怖主義的沃土，非洲已是全球反恐戰最前線。

美國了解，反恐協助與衝突解決是最立即、可見及切身的安全紅利分享；九一一事件後，優先考慮派兵駐非，更於2007年成立非洲司令部。但非洲恐怖組織、恐攻案件數與死亡人數均以驚人速度成長，撒哈拉以南非洲是2018年以來全球唯一反恐情勢惡化區域。因此，美國在非洲反恐戰被戲稱是「打地鼠遊戲」，永遠沒完沒了。五角大廈探討失敗原因後坦言，美國在非洲缺乏安全盟邦與夥伴，各國政府與民間對美國充滿不信任感，不利美國在非洲地緣政治競逐。

中國是非洲第一大貿易夥伴國、最大債權國，大多數非洲國家為一帶一路倡議合作成員。因此，中國在非洲的利益聚焦經貿面，對於武裝衝突與恐怖主義，中國主張非洲人以非洲方式解決，無意軍事介入。但是今年2月，中國外交部特派一名非洲之角特使，企圖在非洲地緣政治博弈採取較具野心的策略。

前蘇聯未曾殖民非洲，且在非洲國家尋求獨立時給予各項支援，今日俄羅斯 在非洲官方與民間享有高好感度與支持度。普亭利用此優勢，突破2014年併吞克里米亞帶來的國際孤立，更複製2015年介入敘利亞內戰與殲滅伊斯蘭國經驗，成功移植非洲，且與許多非洲國家簽訂軍事合作條約，協助打擊恐怖組織與掃蕩叛亂團體，在聯合國投票表決取得意外支持。

美國未能推出可取代中國帶路倡議的重大基建計畫，與非貿易又落後中國，無法與非洲分享經建紅利；另方面，信任感低落導致安全盟邦缺乏，無法在非洲反恐占上風，不利於與俄羅斯爭奪在非洲地緣政治優勢，所以國安顧問蘇利文只能強調，峰會並非意在與他國比較或競爭。