中國今年經濟 說多壞就多壞

中國多個研究機構及經濟學者建議明年的經濟增速設定在5%以上，以引導社會、特別是官員將精力放在發展經濟上。2022年即將過去，從各方傳出的資訊看，中國今年的經濟要說有多壞就多壞。

以官方最近公布的前11月國民經濟統計資料為例，除全國規模以上工業增加值同比增長3.8%外，其他的資料大都在下降。全國規模以上工業企業實現利潤同比下降3.0%；全國服務業生產指數同比下降0.1%；社會消費品零售總額同比下降0.1%，其中11月同比下降5.9%；外商及港澳臺商投資 企業同比下降0.3%；11月製造業採購經理指數為48.0%，連續三月低於50%榮枯線。尤其失業率和房地產 資料難看。全國城鎮調查失業率平均值為5.6%，其中16-24歲勞動力調查失業率10月、11月則分別高達17.9%、17.1%。房地產開發投資下降9.8%，全國商品房銷售面積同比下降23.3%，商品房銷售額下降26.6%。

很多人對這些抽象的資料可能沒感覺，這樣說吧，中國改革40多年來，除了八九六四後的三年以及爆發疫情 的2020年經濟增長在兩到三個百分點，其餘幾十年都要高於6%，一般達到8%以上。今年將再次回落到3%的水準。而這種情況原本是可以避免的。因為中國2021年在世界主要經濟體中率先走出疫情，今年第一季度的GDP尚有4.8%，要知道這是建立在2021年第一季度18.3%的高增速的基礎上，相當不容易。若按正常發展，全年實現5.5%的既定目標難度不是很大。但習近平嚴酷的清零政策讓這個目標成了泡影，中國經濟的實際情形其實遠比上述資料要糟糕得多，基本就是房地產跌幅和年輕人的高失業率所反映出的情況。

雖然在自身體量已經十分龐大的狀態下，中國要想再像現在的越南或印度那樣每年保持8%、9%，甚至更高的增長率是不可能的，然而，鑒於人均所得不高，貧富差距懸殊，有很多的貧困人口，中國是可以繼續以較快的速度發展一段時期的。因為收入差距過大對社會來說不是一個好事，可卻有助經濟發展，只要把這個短板補齊，經濟就會有一個不低的增速。當然，前提是習不折騰。

可惜在過去五年，他總想折騰出一些名堂來。客觀地說，習不是不要經濟，也不是不知道經濟的重要，他是想用犧牲速度的辦法按照他的方式把經濟做大做強，用他的話說，實現高品質發展。可是他不明白，當經濟被導入政治掛帥後，速度被犧牲掉了，但換不來高品質發展。因為經濟有其自身的規律，它雖然少不了國家產業政策的干預，特別在中國避免不了行政衝動，然而，過於強烈的政府意志，尤其習將自己的意志強加於經濟，並且頻繁用行政手段去貫徹這種意志，經濟的內在活力就會被抑制和窒息。過去三年，動態清零更是讓經濟處於休克狀態。

按照一些專家的說法，2022年中國經濟嚴重失衡的癥結，主要在於需求端消費增長緩慢，生產端服務業恢復較差，這兩者很大程度上來自於疫情管控措施，再加上長期未解決的結構性難題作祟，於是造成現在的狀況。換言之，這是習造成的禍，因為是他為顯示自己的政治正確，而堅持清零到如今的。事實上，長期的結構難境也有習的因素。他把原屬於總理的經濟決策權搶過來發號施令，雖然也想對結構問題開出藥方，但用錯了藥。

例如，為抑制高房價，政府直接用行政命令凍結市場交易，讓關聯各行業的房地產市場熄火，而政府重點培育的新興產業根本不足以彌補打壓房地產對中國經濟的衝擊程度。到今年下半年，官方終於意識到這個後果的嚴峻性，試圖在信貸、債券、股權三個方面穩房市，可基本沒效果。央行也進行了降息降準，為市場主體輸血，地方給民眾發消費券，鼓勵民眾消費，然而這些刺激政策和措施都未起到相應作用，相反，民眾把錢存銀行，以備將來更壞情況的到來。

當局被逼得沒法，顧不得習的面子，選擇放開清零，並準備再次撿起GDP這根指揮棒，通過制定一個較高的經濟增速來穩定市場預期。有官方學者表示，增長目標是關鍵指標，是宏觀經濟政策的錨，是引導全社會預期的風向標，也是各地區、各部門對標的參照物。所謂GDP一抓就靈，各地都拚經濟，這在過去沒問題，但現在GDP的指揮棒是否還靈驗，只能且走且看。