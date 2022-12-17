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世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

世界杯精彩紛呈 中國獨憔悴

安歌／加州

執筆行文之日正是四年一度世界杯足球賽進入八強爭冠之時。本來歐洲南美稱霸足壇之勢，本屆卻有不少黑馬闖入，日本、韓國亞洲勁旅可以擊敗西班牙、德國進入十六強；非洲摩洛哥殺入前八名取得空前佳績。亞洲非洲足球實力已迎頭趕上，能與世界強隊一較高下。

中國國力日強，經濟發展迅速，各項國際體育競賽中取得不少好成績。當今中國領導人特別愛好足球，訪問英國時曾在利物浦足球場表演過踢球的美妙姿勢，令人印象深刻。中國足球在建國初期已經有個好開頭，筆者還是學生時曾多次觀看當時中國足球隊比賽，還記得守門員張俊秀有中國長城鋼門美喻，中鋒張宏根及年維泗等人盤球突破射門技術。中國足球隊與蘇聯、匈牙利強隊比賽互有勝負，在亞洲也算強隊。可惜近期中國隊戰績不佳，出盡九牛二虎之力，如加大投資，搞職業賽，高額獎金，引入世界知名教練和球星，組成少年隊赴巴西足球學校長期訓練等等，但均成效欠佳，連亞洲都衝不出去。本屆卡達足球場獨欠中國風和五星紅旗，只看到蒙牛、恆達中文商業廣告，令中國人感慨萬分，斯人獨憔悴。

無獨有偶，此時中國足壇當家大佬李鐵因貪污3000萬人民幣被雙開受查。頭頭尚且如此，怪不得足壇亂像叢生，打假球，吹黑哨，爭獎金，戰無鬥志。怪不得連亞洲末段班的緬甸也贏不了，何況日本、韓國等強旅。

中國男子足球隊踢進世界杯，像女足那様，國人之所望也。

足球 日本 緬甸

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