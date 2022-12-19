屏東縣長選舉不僅只是瑕疵

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在九合一大選中，以一萬多票敗選。這場選舉公正性爭議不斷，開票 過程弊端連連。儘管屏東地院駁回其聲請驗票，然蘇清泉已提當選無效、選舉無效之訴訟，尋求司法驗票。

中選會一開始稱開票過程精準無誤，後改口「當天計票確有瑕疵，但不影響結果」。然從一些開票所流出的影片很明顯看出「這不僅只是瑕疵，而是嚴重弊端」。

從中外許多案例不難發現，所謂的瑕疵，很可能扭轉局勢，更遑論是這次選舉出現的種種錯誤，讓對手「整碗端去」。

蘇清泉接受媒體訪問時說，開票過程他的票數不僅遭誤植，還有人重複領票，重複進出投票 所投票，「這種操作手法，可能多年來都是這樣。」最令人質疑的是，一開始計票是蘇清泉領先，但之後票數卻停更一個多小時，很難不讓人合理懷疑對手趁機做票、整票。

令許多人質疑的是，不少投票所開票時，不只「唱票不亮票」，也並未依照「撿、唱、計、整」順序規定，而是「撿、整、計、唱」，恐污損選票造成廢票疑雲。也有投票所不算領票人數直接開票，或密室唱票。

筆者記得早年在台灣時，曾至開票所目睹開票過程。根據事前訓練的SOP，一人從票箱中拿起一張票唱票後，將選票交由另一人亮票，第三人在黑板上登記票數。

要知道，當SOP出現失誤，是會造成嚴重後果的大錯，然中選會卻以「瑕疵」帶過，置選民於何地。

猶記得1994年轟動一時的辛普森（Ｏ.J. Simpson）殺妻案，當時檢方握有的100多項鐵證，指向真兇是他。

然而，辛普森律師團揪出犯罪現場採集送檢的血液遭污染，實驗室在檢測 血液樣本時「忘記更換手套」，及辛普森被警方抽取送檢的血液少1.5毫升等，這些檢、警方蒐證時出現的錯誤疏失，硬是將鐵板釘釘的兇嫌辛普森，最終無罪釋放，洛杉磯市警局因此名譽受挫，局長被迫下台。

當然，屏東縣長選舉與辛普森案子性質不同，但不要忘記，選舉過程中出現的弊端，都是改變選舉結果的關鍵，一如檢調方辛苦採集的證據，被種種失誤翻轉結局。蘇清泉主張驗票，希望透過司法讓屏東縣民得知選舉真相。對手周春米若行得直，坐得正，請光明正大的將所有選票放上檯面讓公民檢視，也算是替未來台灣的選舉，注入一股公正的清流。