我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

屏東縣長選舉不僅只是瑕疵

田文華／洛杉磯

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在九合一大選中，以一萬多票敗選。這場選舉公正性爭議不斷，開票過程弊端連連。儘管屏東地院駁回其聲請驗票，然蘇清泉已提當選無效、選舉無效之訴訟，尋求司法驗票。

中選會一開始稱開票過程精準無誤，後改口「當天計票確有瑕疵，但不影響結果」。然從一些開票所流出的影片很明顯看出「這不僅只是瑕疵，而是嚴重弊端」。

從中外許多案例不難發現，所謂的瑕疵，很可能扭轉局勢，更遑論是這次選舉出現的種種錯誤，讓對手「整碗端去」。

蘇清泉接受媒體訪問時說，開票過程他的票數不僅遭誤植，還有人重複領票，重複進出投票所投票，「這種操作手法，可能多年來都是這樣。」最令人質疑的是，一開始計票是蘇清泉領先，但之後票數卻停更一個多小時，很難不讓人合理懷疑對手趁機做票、整票。

令許多人質疑的是，不少投票所開票時，不只「唱票不亮票」，也並未依照「撿、唱、計、整」順序規定，而是「撿、整、計、唱」，恐污損選票造成廢票疑雲。也有投票所不算領票人數直接開票，或密室唱票。

筆者記得早年在台灣時，曾至開票所目睹開票過程。根據事前訓練的SOP，一人從票箱中拿起一張票唱票後，將選票交由另一人亮票，第三人在黑板上登記票數。

要知道，當SOP出現失誤，是會造成嚴重後果的大錯，然中選會卻以「瑕疵」帶過，置選民於何地。

猶記得1994年轟動一時的辛普森（Ｏ.J. Simpson）殺妻案，當時檢方握有的100多項鐵證，指向真兇是他。

然而，辛普森律師團揪出犯罪現場採集送檢的血液遭污染，實驗室在檢測血液樣本時「忘記更換手套」，及辛普森被警方抽取送檢的血液少1.5毫升等，這些檢、警方蒐證時出現的錯誤疏失，硬是將鐵板釘釘的兇嫌辛普森，最終無罪釋放，洛杉磯市警局因此名譽受挫，局長被迫下台。

當然，屏東縣長選舉與辛普森案子性質不同，但不要忘記，選舉過程中出現的弊端，都是改變選舉結果的關鍵，一如檢調方辛苦採集的證據，被種種失誤翻轉結局。蘇清泉主張驗票，希望透過司法讓屏東縣民得知選舉真相。對手周春米若行得直，坐得正，請光明正大的將所有選票放上檯面讓公民檢視，也算是替未來台灣的選舉，注入一股公正的清流。

開票 投票 檢測

上一則

京城巨變「驚城」 習近平大挑戰

延伸閱讀

新聞評論／中選會如綠側翼 台民主汙點

新聞評論／中選會如綠側翼 台民主汙點
縣長選舉蘇清泉提驗票 屏東地院5日開庭

縣長選舉蘇清泉提驗票 屏東地院5日開庭
電視台灌票、錯置票數 最高罰200萬

電視台灌票、錯置票數 最高罰200萬
蘇清泉提屏東選舉無效 周春米批撕裂

蘇清泉提屏東選舉無效 周春米批撕裂

熱門新聞

「一洲焦點」為您選出2022年十大新聞。(世界新聞網、美聯社)

一洲焦點／晶片戰、烏克蘭、女王逝...2022年十大新聞

2022-12-14 14:15

從抗議清零到擔憂染疫 中國上下震盪

2022-12-14 02:00

京城巨變「驚城」 習近平大挑戰

2022-12-18 02:04

習外交攻勢 鞏固北京華府兩極形勢

2022-12-11 02:00

援台100億vs.窮台 美中對台新角力

2022-12-13 02:00

對蔡英文緩兵計 賴清德急亮劍

2022-12-12 02:00

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠