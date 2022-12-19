論無益於民的鉅額選舉經費

「Non-value-added」定義為「非增值」；是指出一個不能達到目標或是增加目標價值的步驟，簡言之，此步驟為「多此一舉」可以省略。例如商家花廣告費促銷其產品，在店裏櫃台上的商品賣到消費者手上後，廣告費並沒有增加這商品的價值。

競選也是一種促銷；在各種媒體上花錢去說服選民投給自己一票，選前候選人的能力和其當選後沒有差別，唯一差別是競選經費都用掉了，選民卻沒有從中獲利。

這次美國期中選舉 的競選經費打破紀錄，高達167億美金。以洛杉磯 市長選舉為例，鉅富地產開發商候選人克魯索自己掏腰包花費高達一億美元，但是敗給競選資金不足的對手。兩位候選人都揚言以處理遊民 問題為第一要務。克魯索如能把那一億元用來廉購及整頓經營不善、或是年久失修的大型旅館及公寓，可以解決不少洛杉磯遊民住宿問題。而當選人貝斯在前日上任演説時仍不知第一步該做什麼，或是蓋遊民屋的錢從那裡來？

當然，全美這167億的競選經費不也是在競選完畢之後全部蒸發掉了。每次大選，政府部門都會寄給選民足夠的候選人資料及政見、提案的利弊分析，選民也可以去聆聽政見發表會及辯論，對於候選人及提案有足夠的了解，沒有必要去關注候選人在各種媒體上替自己促銷及攻擊對手的廣告。筆者認為，這種選舉經費實在可以用在具有建設性的事情上面：蓋遊民屋、維護治安、修路、建橋、防洪、環保等利民措施，而不是用來抹黑、人身攻擊、誤導、製造仇恨及分化等競選方式，對於選民無益、實為一個non-value-added 的浪費。