九合一選舉慘敗 民進黨最大警示

11月26日台灣九合一選舉揭曉，民進黨 敗選。新聞媒體稱民進黨是遭遇36年最嚴重慘敗。

敗選後民進黨内部互相推責：一是認為提名的候選人不當，英系屬意人選占最大比率，引起其他派系不滿；二是認為候選人競選不力；三是認為黨中央缺乏選戰主軸，選戰縱深不足；民進黨主席蔡英文 卻説：民進黨没有讓台灣人民再次感動。

俗話説：旁觀者清。好些政治家認為上述相互責難，不是民進黨慘敗的根本原因。根本的原因是台灣人民對民進黨已失去信任，是對他們的最大警示。所以失去民衆的信任，主要是民進黨執政六年多來，堅持「倚洋謀獨、反中保台」的錯誤政策，逾越「一個中國、台灣是中國的一部分」紅線，致兩岸關係惡化。給台灣人民帶來兩個方面的壓力和困惑。

一是經濟生活方面。台灣是外向型經濟社會，中國大陸是台灣主要的貿易夥伴。兩岸關係和平友好時，大陸從台灣進口商品占到台灣外貿出口總額的45％。每年外貿順差1700多億美元，台灣經濟繁榮昌盛，民衆過著穩定舒心的日子。而自民進黨執政，兩岸關係惡化，大陸與台灣外貿占比下降到38％。經濟低迷，通貨膨脹，民衆生活水平下降。

二是軍事方面，蔡英文政府，緊跟上屆美國川普政府打壓中國步伐。大搞擴軍備戰增加軍購，聘請美國軍事人員訓練軍隊。大開國門，讓美國和西方強國軍艦、飛機進入台灣領海領空附近，邀請美國政府高層官員訪台。特别是今年八月美國衆院議長裴洛西訪台。既踩中國紅線又踩美國政府「反對台獨」紅線。才出現了中國在台灣地區上空和海域軍事演習的緊張局面。真有一觸即發的戰爭態勢。不但給台灣人民增加恐懼，也使在美華人同胞感到恐懼。假若台海兩岸開戰，美國必參戰。台灣人民遭大難，在美華人也要受害。

據台灣多個學者，在中國中央電視台「海峽兩岸」節目中分析，現在台灣的民意是「求穩定、求和平，過好日子」，民進黨把台灣搞成内外交困的局面，怎能感動民衆呢。民進黨執政滿意度不足40％，還有60％多的民衆怎會把選票投給他們呢。

希望民進黨重視民衆的警示，好好反省。順從民意把「反中保台、倚洋謀獨」錯誤政策，改為「友中保台、和平共處、合作共赢」。在最後執政兩年，不僅可使台海緊張局勢緩和，還可使台灣經濟重新繁榮起來。得民心者得天下，失去的民意也可能回來一些。2024年大選仍有機會，即使選不上總統，若國民黨 執政對民進黨中的政治家也會安排適當職位，組織聯合政府，共同建設寶島台灣。11月26日晚國民黨主席朱立倫，在蔡英文表示辭去民進黨主席同時，發表演説時還籲蔡英文「回來當總統」，看來國民黨是有這個氣度和胸懷的。