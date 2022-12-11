請白宮停止迫害新聞自由

紐約時報、衛報、世界日報、鏡報周刊與國家報，是美英法德及西班牙領銜報刊。上月底，它們聯合發布「出版無罪」信函，呼籲美國政府停止起訴維基解密創辦人亞桑傑。

亞桑傑在2006年與人創生「維基解密」，結合吹哨人，伸張公共利益，揭穿政府殺人、金融弊端、毒汙染物、氣候變遷電郵事件、財團逃稅…屢獲新聞獎項。前述5家報刊曾聯合投入120位記者協作，篩選維基解密提供的海量資料，暴露美軍惡行，2010年釋出的駐伊美軍濫射影帶曝光，轟動世界。

當時，美國總統歐巴馬表示，無法控訴維基解密或亞桑傑，因為他們行使新聞自由與記者相同，依法得到保障。川普總統翻臉，在2019年以「間諜法」起訴並要求引渡人在英國 的亞桑傑；川普若得逞，日後海外報導美國密聞的記者，都有遭羅織入獄的危險。

見此，歐美、拉美等國包括台灣的聲援團體四起，呼籲美國停止訴訟，英國理當拒絕引渡、要讓亞桑傑自由。一因亞桑傑在英國失去自由已10年，身心俱疲瀕臨生命危險並有自殺之虞。二是美國中情局2017年試圖綁架乃至暗殺亞桑傑，在美國他將面臨175年的刑期，審判無法公平，引渡之日，可能就是生命終結之時。這是亞桑傑的志工醫護團、律師團，以及聯合國酷刑特別報告員、國際法教授梅爾澤近三年多次訪視亞桑傑後，共同得到的專業判斷。

救援亞桑傑，不是僅關係他1人，是要伸張維護民主與符合公共利益的新聞自由。相關活動高潮，今年10月15日來到第一波，義大利主辦24小時環球呼籲，有30餘個城市參加，包括台北，英國更有許多人以手相扣包圍國會後，再添35國300多位醫生聯合籲請美國放棄起訴。

11月19日起是第二波高潮，維基解密主編與律師前往拉美，先後拜會並得到阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞等國（準）總統支持；此前，墨西哥 總統早就是美國亞桑傑救援團的發起人之一。

第3波高潮則在一周前起步，律師已向同情亞桑傑的歐洲人權法庭提訴，要阻止英國引渡亞桑傑至美國。然後是推特發起網路投票 ，一日間有將近332萬人投票，挺亞桑傑的占了80.5％。最後是世界人權日（12月10日）當天，在雪梨、紐約、漢堡、曼徹斯特、倫敦、巴黎、巴塞隆納、米蘭、羅馬、布魯塞爾、科隆、維也納、里斯本、墨西哥等地都有聲援團體自辦活動，台灣也會有傳播科系師生在美國在台協會前宣講倡議。