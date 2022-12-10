紅潮消散 綠沫破滅 白紙乍現

綜觀這次美國的期中選舉 和台灣的九合一選舉，傳遞出的訊息就是，社會中堅力量要求回歸務實理性，川普 喊出的美國再次偉大顯然只是空洞口號，更不應該煽情地硬把自己的過錯，嫁禍給中國崛起和外來移民。如今電動車大廠特斯拉的老闆馬斯克、美國總統拜登 、甚至於台積電美國廠爆出歧視性的兩套員工待遇，都相互證明了美國人的貪婪、懶惰，也呼應了我在六年前駁斥過川普毫無道德的謬論。

無獨有偶的是蔡英文抗中保台的訴求，也在大陸的環台軍演下，根本經不起考驗被看破手腳，連她自己都嚇得不知該躲入哪個地洞，何來展示保護台灣人民的招式和能耐？再者，從上到下數不清的假論文、假學歷，還要惡形惡狀死不認錯地到處騙吃偷喝，終導致這次選舉的丟盔棄甲、兵敗如山倒。

多年來美式民主政治已經演變成政商勾結、短視近利、歪曲事實、挑撥離間、亂開支票…的不負責任政治。加上資本主義在毫無節制的擴張下，造成貧富差距懸殊更加擴大，民主政治已經是名副其實的金錢遊戲、富人政治。無怪乎大陸必須祭出共同富裕的大前提，適時防止假民主制度衍生出來的資本主義怪獸，侵蝕整個社會動搖國本，所以20大後再度推出以前社會主義制度下的供銷社、人民食堂，以保障基層人民最起碼的生活管道。當然這些防止壟斷的措施會阻礙或得罪既得利益者的錢途，但阻止被邪惡的資本主義繼續毒化，最終才能在這個世界上分出兩種制度下的孰優孰劣。

至於日前大陸的白紙運動，在中央政府給予有限度鬆綁下已逐漸告終，畢竟健康是自己的，如果自己都不在乎感染，那就不要再怪東怪西、怨天尤人。說實在的，若要比照美國標準解封，以大陸目前的醫療水準仍然遠遠不如美國，加上民眾的衛生習慣和公共道德，乃至公廁也還十分落後的情況下，還真是有相當高的風險，何況新年也不遠了，不如忍耐一下先度過這個冬天，等待世界衛生組織通告新冠疫情結束後，再回歸到正常生活。到那時如果政府還要限制人民自由，那才真的是抗爭有理。否則像日前那些帶頭滋事者，除了在西方媒體不斷見縫插針的鼓動下，也不禁令人懷疑是否因積怨在心而藉題發揮、伺機挑起群眾運動，以遂行私仇公報之目的。