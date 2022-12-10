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探討遊民問題及解決之道

張勝雄／亞凱迪亞

遊民就是無家可歸的人，現在全美國有50萬遊民，其中加州有16萬，紐約有9萬人，兩州就占了一半，這個數字還在增加，這次洛杉磯市長選舉，如何解決遊民問題，就是一個重要議題。

遊民的產生，主要原因是大環境經濟不振，造成許多人失業，因此無法繳交房租，或住房貨款，所以被掃地出門。遊民中，三分之二是單身，三分之一是整個家庭，全家露宿街頭，對成長中的小孩，有很壊的影響。

遊民首先出現在大都會。近年來，由於捷運的便利，他們漸漸湧到外圍的衛星城市，像亞凱迪亞市，所以市府及市民都很緊張。一般大眾都認為遊民所搭的小帳蓬破壞市容，遊民都不修邊幅，所以形象不好，即使不偷不搶，也被認為是壊人。所以遊民的存在，鬧得人心惶惶。

洛杉磯市在2017年通過H法案，增加0.25%的銷售稅，每年可以籌到3億6500萬，一共10年。拜登也在今年6月宣布聯邦補助3億2200萬，來幫助解決遊民問題。

如何解決？最主要是建立新居及個案有效管理。

許多遊民都有心理或精神疾病，他們必須送到心理或精神醫師接受治療，如果有酗酒或吸毒問題，必須送到戒毒或戒酒中心處理，如果有家庭問題，離家出走，則應該設法溝通，讓家庭團圓，所以case manger非常重要。亞市現在有幾個個案處理專人，效果還不錯，但仍約有100個遊民。

根本解決之道，應是建立房屋讓這些遊民居住，這種房屋應該是整棟大樓，或甚至是幾百人的整個社區；洛杉磯市或縣，應該擔負這個責任，因為他們有財力及空地，可以貫徹這個方法；然而在衛星城市如亞凱迪亞市蓋幾間小房子，是無濟於事的，而且反而會吸引更多遊民到來，造成房價的下跌。

只有讓遊民有屋可住，而且過著群聚的生活，才能改變遊民的心態，重建他們的新生活。個案處理專人，仍需定期追蹤，不能讓他們故態復萌，又跑出去當遊民，必須鼓勵及幫助遊民找到職業，建立他們的信心，使他們重心做人，這才是根本解決遊民之道。

遊民 洛杉磯 亞凱迪亞

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