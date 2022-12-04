藍綠之外 台灣第三勢力崛起

二十年風水輪流轉。不是民進黨沒有能耐，也不是國民黨 武藝高強，「佛法無邊，道法自然」，新陳代謝乃人間規律，不可抗拒。台灣政壇鐘擺效應，一次自然，二次尚可，過了三次四次，人民看破藍綠戲碼，不外乎新瓶舊酒，就要求新求變，第三勢力的崛起是必然的，只不過早遲而已。

筆者此次台灣觀選，收獲良多，與台灣各派菁英皆有接觸，特別是對非國、民兩黨人士，觀察至微。八年前，很少人看好柯文哲 (柯P)，他沒有大政治家的威風，也沒有學者的莊嚴，然而年輕人喜歡他，稱他為做實事的人；老年人親近他，彷彿像菜市場的阿伯。雖然他也有時口不擇言，不修邊幅，但卻是一個活生生的人。「兩岸一家親」又如何？毛還喊過「蔣委員長萬歲」呢！柯P不愧為一個平民政治家。

此次民眾黨高虹安當選，跌破藍綠人士的眼鏡。一個年僅38歲的女性，遭到種種指控，遇到平生未有的打擊，但是她擦乾眼淚，忍辱負重，以哀兵必勝的姿態，獲得了人們的同情，小巷中有人打出橫幅：「請父老鄉親為虹安申冤！」令人動容。高虹安此役可比三國時期守住了街亭，為民眾黨開闢新竹根據地，打出一片新天。立委蔡碧如因涉嫌論文事件主動請辭，然而處變不驚，談笑自若，頻頻出現政治談話節目，心態超然。民眾黨核心幕僚蘇進強先生對筆者說，將考慮發放大陸人士中華民國 海外護照作為政綱之一，何等氣度，勢必大得海外僑胞之心，引起連鎖反應和一片風潮。

台北市長的選舉勢均力敵，雙方拉鋸不休。小英總統的個人魅力激發了綠地一片勃勃生機，但奈何台北始終是藍營的根據地，國民黨甚至有人喊出「還經國先生一個情」的口號，體現了台灣的人情味。無黨籍的黃珊珊表現極為傑出，其人格風姿魅力超群，給人們極為深刻的印象。筆者設想：如果我是蔣萬安，將三顧茅廬，禮聘她續任台北副市長，將改變台灣未來的政治生態。可惜萬安必竟不是經國，恐怕沒有這樣的氣度、遠見、魄力和心胸。

不久將離開台灣，有依依不捨之感，祝福這片土地能逢凶化吉，有朝一日，為對岸人民造福。