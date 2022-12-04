台灣新氣象：藍營九合一勝選

當美國過著感恩節的當兒，正是台灣九合一選舉，結果藍勝綠敗，國民黨 取得13個縣市長職位，而民進黨從七席縮減到五席；在直轄市中，最顯著的就是兩位故總統的後人蔣萬安為藍營重掌北市。

一般對中華民國 或國民黨寄予厚望人士的反應均相當正面；尤其對年輕而朝氣蓬勃的蔣氏當選後的發言，及其顯示的學養，極為認同，視為藍營新星。不過筆者認為兩年後的總統大選，除非有特別情況或需要，他不宜急於出馬；而應專心在台北市長任內多吸取統御經驗和表現政績，2028年才來也只不過50歲，比小馬哥初登寶座時還年輕8歲，前途似錦，尚大有作為。

美國部份媒體以「蔣家復辟」大做文章；其實他們應該自己照照鏡子，昔日的亞當斯和近年來的布希也不是父子兵？蔣萬安和兩位蔣故總統至少還隔了兩三代，而且照學歷和經驗，可以說沒有受到先祖的提拔和庇蔭，完全是靠自己本事打出來的。況且先總統蔣公領導三軍將士擊退來犯共軍，穩定大局，為「五小龍」的發展打下基礎；而故總統經國先生開放社會，建立民主政體，均居功至偉；則他們的後人如有此志氣和本事繼承先人遺志，有何不可？

蔣氏有留美求學和專業經驗，一定也深知美國近年來給外憂內患搞得焦頭爛額，自顧不暇，不會是可依賴的靠山。如是則應該未雨綢繆、自求多福。例如最近台積電已在美設廠，甚至還有將台灣這類人才撤遷來美之議，以減低中共 如侵台時的損失和芯片供應鏈中斷，可見得他們並不是台灣最可靠的盾牌。

蔣氏應在台北市長任內和大陸對等城市多聯繫和建立關係，將有助於他日如果出任總統時和大陸政權交往的先聲。同時以他在黨內新得的地位和台北市這個首都平台，倡導重新恢復在台「中國國民黨」的地位、格局、和視野，將有助兩岸和平統一大業。目前藍營的新北市長侯友宜學養與經驗均佳，這次大勝綠營對手而連任，現在看起來一般認為兩年後的總統大選最適合人選。

對岸的中共政權也應正視這個機遇，儘量培植一個健康互動的關係。現在為清零新冠而引起示威抗議搞得焦頭爛額之際，應知武力統一，對他們政權是相當危險的舉動，而且顯示他們的確還有許多需要學習和改革之處。只有藍營執政纔能防止台獨而可能加強兩岸合作。總而言之，這次藍營得勝，不但為黨和中華民國打了一劑強心針，也為中華民族一家人開創了一個新局面。