香港欖球隊 錯播國歌風波

怪事年年有，今年很特別。香港 欖球隊在南韓 參加比賽結果開場儀式中，播放的不是中國的國歌，而是港獨流行的「願榮光歸香港」歌曲。香港特首李家超向南韓提出強烈的抗議和堅決反對，南韓雖然道歉了，卻說只是工作人員的錯失，沒有其他政治原因。真的是這樣的嗎？鬼才相信。

首先，所謂的錯失不合常理。中國是一個大國，香港回歸中國眾所皆知，工作人員連中學的史地知識都沒有，或連高小文化基礎知識都沒有，這不能使人信服。筆者認為，這次錯失是故意的，證明當局和港獨狼狽為奸。

如果錯播的是英國 國歌或台灣的三民主義歌，那就是當局與英國或台灣為奸，現在播放的是代表港獨的歌曲，很明顯就是當局與港獨勾結，故意生事。香港特首及時反應並窮追猛打是做得對。因為現在的中國，已不是百年前任人宰割欺凌的中國。一切謀獨行徑都是注定失敗，任何依靠外部勢力謀獨伎倆都是徒勞。

也別說什麼音樂無國界，藝術無國界之類的話，也別說體育與政治沒關係，政治，在生活中無處不在。這次在大國的制裁中，連狗、貓畜生都上了名單，所以，說體育沒政治只是自欺欺人而已。

那些人開口閉嘴說不談政治，其實就是在談政治，用迴避的方式達到他們所要得到的目的而已。