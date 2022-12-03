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良緣
白雲飄 / 艾爾蒙地
2022-12-03 02:00
一方隱天涯，
一方藏地角，
緣來相識惜，
開花並結果 。
糊婚
當初腦漿糊，
嫁娶盲莽衝，
日久相看厭，
虫蠕蛀難受 。
上一則
美國新保護主義 將引發貿易戰
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