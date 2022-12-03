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今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

規避衝突

陳安利／ 亞特蘭大

拜會晤談國際矚，

登埸印尼研策務；

習俗風尚尊重主，

近代史誌頻關注。

平和榮景經濟顧，

蔡氏國君任始祖；

英台出眾人品露，

文憑智謀莫拗獨。

印尼

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美國新保護主義 將引發貿易戰

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