拜登發展科技 需留華裔精英

美國政壇的兩極化從川普 開始日趨嚴重「逢反對黨必反」！目前共和黨是「逢拜登 必反」，可是兩黨卻有一共識，就是「逢中必反」；抑制中國的科技發展，去維持美國在科技上的領導地位。

抑制中國科技發展的「可行性」為未知數，美國自己是否需要保留頂尖的科技人才能與中國競爭？這個答案是肯定的，因為中共在20大會議中提拔的重要官員都有高科技的背景。 也就是說，習近平已經把發展科技做為今後的第一要務！當然，培植、提拔甚至到其他國家挖角高科技人才，都是必要而且可行之途。

由於川普在位時對峙新冠病毒不力，華裔 成為代罪羔羊，華裔美籍科技人才也遭受池魚之殃。反華、仇華風氣與日劇增，缺乏證據誣陷華裔科學家偷竊機密的事件也層出不窮，促使髙達1400位華裔美籍科學家感覺到美國並非久留之地，需要離開美國。

這些科學家在美國頂尖的學府如哈佛、普林斯頓、麻省理工學院等深造研究，在科技上有各種突破、在學術上有各類進展，同時也帶動了研究風氣，實為難得的人才。他們的離去並非爭取高薪，而是希望在一個安全平靜的環境中繼續他們的研究。有誰能提供這種環境呢？非中國莫屬。

科技人士被重用而且不被騷擾，習近平的政府一定可以做到。教育是百年樹人，造就一個高科技人才談何容易？這種人才離美赴中所攜帶的「科技轉移」不是偷竊，而是中國正正當當的獲得，美國自己輕易的放棄。

回到問題：美國抑制中國科技進展的「可行性」？筆者認為不易。因為中國在川普任期時已經深知美國在關稅以及其他方面抑制中國，所以早有準備另謀出路，盡量擺脫與美國的關係。

所以拜登如要維持美國在科技上的領導地位，唯一辦法就是要能夠留住精英，包括這1400位華裔科學家，如果他們的去意已堅，今後不能再讓其他的華裔工程師、科學家流失。步驟為何？以拜登自己帶頭，阻止仇華風氣為第一步！