排除新冠病毒誤診 乃當務之急

如果在第一時間便能將所有新冠病毒患者隔離起來，讓人體免疫力與醫療診治殺滅體內病毒，理論上一個月左右便可望宣告疫情 清零結束。但前提是，人類必須通徹了解病理疫情、精確掌握檢測 診斷。

新冠病毒的分子結構並不複雜，其體積不及一條神經線的百萬分之一，因此，它絕無思考能力，更遑論對人類使詐。然而，它若進入人體，便有如老鼠進入玉皇大帝的天宮艙。由於人類對天宮艙的了解不及九牛一毛，老鼠大鬧天宮艙的結果遠非人類所能理解與掌控。雖然三年來人類抗疫經驗已浩瀚如海，卻因仍未充分理解生理現象與病理核心問題，以及人為短板與行政限制太多，以致於無法簡化防疫 政策並增益實效。故此，疫情在各地頻仍爆發，除重創國家生產力之外，亦造成許多不該發生的人間慘事。

按理，病毒不可能在攝氏65度以上存活超過5分鐘。因此凡是經過熱處理的物品應該可以自由通過任何防疫阻隔。亦因此，沒有理由可以讓任何一個新冠病毒患者因吃不到蒸籠加熱處理過的便當而餓死。此外，殺滅體外病毒還有許多物理與化學方法尚待開發，可以紓解被隔離患者的憂鬱與困境。

再者，不論品質與精確度如何優秀，任何診斷檢測都可能發生假陽性結果（樣品沒有病毒卻顯示含有病毒的陽性結果）。由於陽性結果對個人或社會均茲事體大，因此除應立即隔離可能患者，進行醫診並追蹤其動線外，必須立刻以其他品牌試劑以及其他診斷方法複驗。請注意，假陽性結果可能導致檢測設計的性能限制、品管問題、穩定性差、操作缺失、樣品有特異性等等。因此，若堅持用同一試劑，再測樣品，可能會得到重複的假陽性結果。

一般說來，核酸檢測的精準度很高，顯示假陽性的機率很低。但是，檢測試劑與檢驗的設計不可能完美、登記與操作會有缺失、樣品可能有特異性，而且病毒的突變永遠領先測試方法。所以，百萬個樣品總會出現少許的假陽性；上億個樣品就可能出現很可觀的假陽性數字了。此時，若不立即做有效複驗與疫情追蹤，非但會導致無必要、大量的封控行動，而且容易被誤認為疫情已隨機爆發，撲朔迷離，甚至是有人刻意下毒。

綜此可知，確實看緊並照顧少數的陽性結果測試者，比大而化之的對團體大眾進行封控來得經濟有效得多。基於沒有一位專家人士能夠通曉疫情，更沒有一位官員敢對防疫政策打包票的考量，由有愛心與熱忱的專家們組成一個機動顧問團隊，對宏觀防疫研討出一套計劃與準則，並對偶發事件負責提供處理的方法與決策，或許可突破觀念藩籬、避免官僚窒礙、降低假陽性誤診，從而消弭加諸廣大民眾無謂的經濟與精神負擔。