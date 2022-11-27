拜習會後的台灣自救之道

此次「拜習會 」習對台灣議題強調「台獨與台海和平水火不容」，拜登則強調美國不支持台獨、兩個中國、一中一台，反對中共 脅迫台灣，以及台灣問題必須以和平方式解決。以此觀之，美共之間對台灣議題依然只是各說各話沒有交集，雙方充其量只不過是再一次畫出各自的紅線去警告對方切勿逾越這條紅線而已。

由於中共連「中華民國 」都視之為台獨，所以台海和平當然註定必是一場空，因為台灣在這方面絕不可能還會有任何一點退讓空間。

如今連「中華民國」都是台獨，那麼「中華民國台灣」、「台灣」豈非更是台獨？換言之，中共只接受台灣撤銷任何其他國號，去單一承認「中華人民共和國」是台灣人民的唯一合法政府，這樣台海才會有和平可言，但台灣根本就不可能接受中共這個投降條件。

美國不像中共如此毫無彈性，他們在其他方面全都可以去安撫中共，亦即美國強調他們依然奉行「一中政策」不支持台獨，美國甚至加碼宣稱不支持兩個中國、一中一台。然而美國在原則、底線方面實在也無法再退讓，亦即兩岸之間必須以和平方式解決歧見，不能訴諸武力。

直言之，美共雙方所謂各自的「紅線」其實根本就是「水火不容」。如今台灣沒有法理台獨，但中共已經明顯完全沒有耐性了。「拜習會」之前美共幾乎數次爆發擦槍走火的重大危機，而當前共軍仍然不斷機艦擾台，兩岸之間隨時隨地依然會有因為誤判而發生武裝衝突的可能，這種現象在在明顯展現出中共對統一的急迫感。

兩岸在拜習會之後的危機根本就沒有解除，它只不過是暫時「緩和」一下而已，因為美共雙方沒有在原則方面做出任何退讓，他們彼此只是由於「見面三分情」，所以各自表達的方式顯得比較委婉、客氣一點，如此而已。

美國也很清楚習的野心及目標是盡速統治台灣，因此他們把「紅線」設定在兩岸之間必須以和平方式解決紛爭，這無形就成了中共的緊箍咒，因為台灣問題在中共「招降式」的前提條件之下，根本就沒有任何以和平方式解決的可能性存在。

簡言之，「拜習會」後的兩岸局勢依然凶險，但它會延遲中共武統台灣的進程。一般估計，中共的攻台或是鎖台軍事行動，會落在2024年美台總統大選及2027年習「四連任」之間。屆時台灣的大選結果若仍是民進黨勝選，則中共武統將迫在眉睫；但就算是國民黨勝選，充其量只會是武統時間稍微延後，然而即使是國民黨也不可能去對中共「投降」，兩岸之間兵戎相見最終依然會無可避免。至於美國的大選結果基本上無關宏旨，因為美國兩黨的抗中基調早已確定，誰當總統都一樣。

習公然要求共軍在2027年之前具備攻台能力，這是因為屆時他自己必會去爭取「四連任」的考量，這也是中共武統時程表會落在2027年之前的有力依據。

既然「拜習會」後的兩岸局勢沒有、也不可能會有任何根本上的改變，如此台灣還有什麼好再去猶豫的？台灣當然需快速加大對「認知戰」的強力推廣，以及積極充實國防實力，包括立即恢復徵兵制。

中華民國、中華民國台灣、台灣，不管這些名稱為何，台灣人民只有立即覺醒統獨休兵，並現在就必須行動，才有可能到時候有效抵擋住中共必然的侵略。台灣的成功抵擋中共侵略不但能保全自己，它甚至可能會引發中共政權最終的垮台，甚至敗亡而永絕此後患。