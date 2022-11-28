體育活動 不要受政治干擾

香港 七人欖球隊在南韓 參加比賽，開埸儀式中錯播國歌，播的不是中國國歌「義勇軍進行曲」，而是三年前香港人爭權益而流行「榮光香港」之歌。香港新特首李家超親自向南韓提出抗議並堅決反對；南韓已道歉認錯，強調只是工作人員錯失，沒有其他原因。港府仍緊張兮兮，以國安法追查；有愛國律師還建議派員去南韓辦案，還要香港各體育組織安排因政治問題退場退賽的機制。

體育盛事涉及許多參與國家及地區，世界有170多個國家，而且不斷有新的國家出現，要弄清每個國家徽號、國歌和國旗不是件容易的事，難免出點差錯，只要不是預先布下政治陰謀，情有可原，沒必要窮追猛打。運動員 經過多年苦練，難得參加國際比賽，若不幸因國歌國旗等政治因素影響，被要求即時抗議甚至退賽，都是不公道不合理的做法。運動員需要注意力高度集中參賽一刻，還要分心留意國歌國旗有否出錯，有錯便要退賽。運動員十年磨一劍，一分心便影響成績，失掉獎牌。

體育比賽主要看成績，將人類體能推向更高更健美，並非政治角力的場所。奧林匹克運動會就是基於這種理念而誕生的，為了辦好賽事，加入商業贊助是必要的，但要杜絕政治的干擾，力求公平公正和透明。強國錢多好辦事，成績當然好，金牌多是意料中事，在國際體育機構中也握有更多話語權，但處事要公正。像台灣可以用中華台北名稱參加奧運。俄羅斯因侵入烏克蘭克里米亞被制裁，但運動員可代表俄國奧委會以個人名義參賽，這些都是變通的好辦法。

現今足球世界杯正在中東卡達舉行，32支隊強隊為爭奪寶座互相廝殺。突然傳來因國情不同要限售啤酒，又有禁彩虹同志標誌決定。希望世界杯比賽能順利進行，不會受到任何干擾。

香港才子陶傑在論壇中說，有個最簡單辦法防止漏洞，就是比賽中取消升國旗和唱國歌這兩個環節。本人深表贊同，賽衣上國名和國徽已足夠了，何必再自找麻煩呢？