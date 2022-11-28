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洛城新市長 任務艱鉅

薛永康／托倫斯

「有錢能使鬼推磨」不再適用於洛杉磯市長選舉；鉅富地產開發商卡魯索花費了1億美元競選經費，不敵缺少經費、為洛城史上第一位選上的非裔女性市長貝斯。

激烈的選戰已經過去不必再提，新的市長面臨的是巨大的挑戰：治安問題、遊民遊蕩、房租高漲、貧富懸殊，加上面對市議會種族歧視的醜聞。

治安問題：洛杉磯只比全美14%的城市安全（100%為最安全）每1000位市民中有29.96人受到財產損失或是肢體傷害。洛市警察局為全美第三大警局，有9752名警察以及3000名市民雇員，但2020年已經裁減了1億5000萬元經費。貝斯新巿長也深知日益嚴重的治安問題，也許不能再遵從一些要求裁警的選民意願裁員，但是增加經費也許不易。筆者認為是否可以加強警察的素質而不是人數，尤其是新加入的警員。當然，也包括與市民和平相處的警民互動以保障市區安全。

遊民問題：據報洛杉磯有四萬遊民到處遊蕩或露宿街頭，貝斯的對手卡魯索在競選時揚言要解決遊民問題。他是成功的地產開發商，敗選演說也不忌前嫌承認失敗。筆者建議，貝斯是否可以雇用他為顧問，建造價廉實用的遊民住宅？

房租高昂：是否也可比照上述遊民住宅的建議，建造廉價的國民住宅，由市府貸款或招租？

貧富懸殊：這是一個長遠的問題。筆者認為需從學校教育開始，增加教育經費給教職員加薪以保留良好師資。補助職業學校在職訓練亦為一途。

市議會：確定每位市議員對他的選區負責，所有言語溝通需要透明化，杜絕任何種族歧視言語。

新市長貝斯面對洛城、全美第二大城，要做的事情很多。她已經度過第一關，以誠信而非金錢奪得市長寶座，她今後面臨的是如何達到對擁護她的選民承諾，洛城市民拭目以待。

遊民 種族歧視 警察

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