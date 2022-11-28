從舊地圖郵票 看易卦啟示
最近社群網路傳了一張中華民國共和紀念的三分錢中華民國地圖郵票（1912年發行），由於該地圖郵票並未包含台灣島，是故台灣的有心人士根據這地圖郵票，遽爾主張台灣並不屬於中國領土。郵票是國家郵政總局發行，是商品、 是紀念品、也是郵局提供通信服務的對價關係，但是很少可用郵票圖像或圖騰來認定國家領土，即便郵票是國家出版品之一， 也難免有斷章取義之嫌。
在美國眾院議長裴洛西訪台後，兩岸的兵凶戰危走向白熱化，在這時刻網上社群的有心人士傳這地圖郵票， 是有特別的啟示嗎？宋易學者邵康節（1011-1077）有「不動不占， 不因事不占」之論。筆者用易卦取一占， 得睽卦， 五爻動而為履卦。經仔細拆解發現「睽之履卦」說明了現狀也啟示未來。
1.睽卦： 離火上而兌澤下， 睽也； 同床而異夢，唯家人才會有同床乖睽之象。彖辭：「二女同居 其志不同行」 直指兩岸現狀，說明中台兩地，同文同種，一為獨裁政體，一為選舉政體，其志不同行。中台兩地同享中華文明，其實是天地睽而事同，男女睽而志通。
2.象辭曰： 睽，君子以同而異。兩岸地理位置一衣帶水，政治上一中各表，是有道理的。台灣島小沒有安全感，數百年來經多國盤治，生性多懼，自稱亞細亞的孤兒。而國民黨撤退之初，狼狽不堪卻是帶來了黃金，故宮國寶及北大文人學者來給台灣，中華文明財富還是滋養了這台灣小島， 也繁榮台灣。
3.睽之上卦動五爻，爻辭曰：厥宗，噬膚，往，何咎。都是同宗同類 ，肌膚相依，應該要往同一大目標享受榮華美食， 才能避免同胞叛離而有噬膚之痛， 也才能無咎。象辭曰： 往，有慶也。目前大陸的政體德性不彰，人民引頸盼做主才是當今主流， 應該廣求賢達， 設若是有明君賢臣為兩岸成濟睽之功， 才有吉慶的。
4.履卦， 禮也， 卦辭開宗明義說「履虎尾 ，不咥人，亨」跟隨在老虎後面， 必須小心謹慎， 有禮有節， 才不會被咬傷，才能亨通， 正所謂台灣以小事大以智；反觀兩岸的發展，中國以大事小以利，對台處處讓利，廣大的內需滋養台灣小島的經濟。早期的台商對中國的發展功不可沒。正是宗與膚的要義。
5.謙卦正是履卦另向思考，如果台海雙方都能有禮有節， 實踐履卦的精神，有謂履和而至，謙尊而光，彼此就會自然謙虛進入謙卦的「亨，君子有終。」
6.小蓄卦是履卦的換位思考，台灣即便是短時間積蓄力量也不足有統一大業之力， 但是以和順的台灣蓄剛健的中國， 應該以此惕厲。維持小蓄之局， 就會進入大蓄卦利涉大川的機會。這也是台灣為政者應該思考的課題。
7.應期之數：邵康節在梅花易數卷三指出「應之期遠，則以年」。蓋國之大事在祀與戎， 是故筆者以火(3)澤(2)睽卦，動五爻(5)， 體用之變，以10年為期，若能依履卦的啟示， 有禮有節，履虎尾不咥人而亨，有始有終履行謙道，以台灣之小， 維持未來10年的小康之局， 以應小蓄卦的啟示， 應是可以期待的。
結語，君子居則觀象玩辭， 動則觀變玩占，自天佑之， 吉無不利。在此時網傳1912的地圖郵票， 占出的卦象，睽卦所示，其換位思考正是「風火家人卦」，兩岸一家親的分合大勢在未來10年，還是可以有維持現狀的期待。這是拋磚引玉之論，當請易學大家不吝指正。
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