從舊地圖郵票 看易卦啟示

最近社群 網路傳了一張中華民國 共和紀念的三分錢中華民國地圖郵票（1912年發行），由於該地圖郵票並未包含台灣島，是故台灣的有心人士根據這地圖郵票，遽爾主張台灣並不屬於中國領土。郵票是國家郵政總局發行，是商品、 是紀念品、也是郵局提供通信服務的對價關係，但是很少可用郵票圖像或圖騰來認定國家領土，即便郵票是國家出版品之一， 也難免有斷章取義之嫌。

在美國眾院 議長裴洛西訪台後，兩岸的兵凶戰危走向白熱化，在這時刻網上社群的有心人士傳這地圖郵票， 是有特別的啟示嗎？宋易學者邵康節（1011-1077）有「不動不占， 不因事不占」之論。筆者用易卦取一占， 得睽卦， 五爻動而為履卦。經仔細拆解發現「睽之履卦」說明了現狀也啟示未來。

1.睽卦： 離火上而兌澤下， 睽也； 同床而異夢，唯家人才會有同床乖睽之象。彖辭：「二女同居 其志不同行」 直指兩岸現狀，說明中台兩地，同文同種，一為獨裁政體，一為選舉政體，其志不同行。中台兩地同享中華文明，其實是天地睽而事同，男女睽而志通。

2.象辭曰： 睽，君子以同而異。兩岸地理位置一衣帶水，政治上一中各表，是有道理的。台灣島小沒有安全感，數百年來經多國盤治，生性多懼，自稱亞細亞的孤兒。而國民黨撤退之初，狼狽不堪卻是帶來了黃金，故宮國寶及北大文人學者來給台灣，中華文明財富還是滋養了這台灣小島， 也繁榮台灣。

3.睽之上卦動五爻，爻辭曰：厥宗，噬膚，往，何咎。都是同宗同類 ，肌膚相依，應該要往同一大目標享受榮華美食， 才能避免同胞叛離而有噬膚之痛， 也才能無咎。象辭曰： 往，有慶也。目前大陸的政體德性不彰，人民引頸盼做主才是當今主流， 應該廣求賢達， 設若是有明君賢臣為兩岸成濟睽之功， 才有吉慶的。

4.履卦， 禮也， 卦辭開宗明義說「履虎尾 ，不咥人，亨」跟隨在老虎後面， 必須小心謹慎， 有禮有節， 才不會被咬傷，才能亨通， 正所謂台灣以小事大以智；反觀兩岸的發展，中國以大事小以利，對台處處讓利，廣大的內需滋養台灣小島的經濟。早期的台商對中國的發展功不可沒。正是宗與膚的要義。

5.謙卦正是履卦另向思考，如果台海雙方都能有禮有節， 實踐履卦的精神，有謂履和而至，謙尊而光，彼此就會自然謙虛進入謙卦的「亨，君子有終。」

6.小蓄卦是履卦的換位思考，台灣即便是短時間積蓄力量也不足有統一大業之力， 但是以和順的台灣蓄剛健的中國， 應該以此惕厲。維持小蓄之局， 就會進入大蓄卦利涉大川的機會。這也是台灣為政者應該思考的課題。

7.應期之數：邵康節在梅花易數卷三指出「應之期遠，則以年」。蓋國之大事在祀與戎， 是故筆者以火(3)澤(2)睽卦，動五爻(5)， 體用之變，以10年為期，若能依履卦的啟示， 有禮有節，履虎尾不咥人而亨，有始有終履行謙道，以台灣之小， 維持未來10年的小康之局， 以應小蓄卦的啟示， 應是可以期待的。

結語，君子居則觀象玩辭， 動則觀變玩占，自天佑之， 吉無不利。在此時網傳1912的地圖郵票， 占出的卦象，睽卦所示，其換位思考正是「風火家人卦」，兩岸一家親的分合大勢在未來10年，還是可以有維持現狀的期待。這是拋磚引玉之論，當請易學大家不吝指正。