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中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

習張南亞APEC會

吳南風／洛杉磯

同文又同種，同族又同宗，

一笑泯恩仇，南亞又相逢；

政經兩制運，互惠共富裕，

兩岸一家親，和諧慶合融。

上一則

中國清零之亂 只有承認失敗才能收場

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