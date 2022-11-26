2022即將結束，感恩節帶來的是洛城國際機場水泄不通，高速公路如停車場，大家都要趕回去和家人及親友歡度佳節。在慶祝感恩節的同時，我們有何可以感恩？

驚濤駭浪的期中選舉終於結束，在拜登 岌岌可危的民調下，民主黨居然能夠保住參院席次實為一喜，否則今後拜登的政策將胎死腹中。而川普 吹捧的候選人幾乎全軍覆沒，川普2024復出的成功機會渺茫，為另一可以感恩之例。

報喜不得不報憂，在感恩節的前一天美國2022年的大槍擊案（4人及以上死亡）已經多達600宗，控槍法案如緣木求魚之外，許多紅州居然開放公開攜帶槍支；治安更是每況愈下，打砸搶層出不窮，重罪輕判的洛縣 檢察長賈斯康被罷免兩次失敗得以留位。可喜的是洛縣及聯邦執法單位近日破獲洛城火車貨櫃大劫案，跨州逮捕偷竊及銷贓賊多達700 餘人，在此應該給鍥而不捨的治安人員點讚。

在環保方面，美國做得不夠。在佛州及德州的大洪災以及加州的森林火災，聯邦和州政府毫無對策。發展電車進度緩慢，石油商人肆意加價為造成通貨膨脹主因之一。

新冠病毒的變種仍然肆虐全美，但由於接種人數日增，重症及死亡人數減少。應該感謝聯邦政府不遺餘力的勸導，以及供給民眾免費疫苗接種及家用測試劑。

在外交方面，拜登終於和習近平見面，台海之間戰爭不至於發生可喜可賀。但是拜登繼續圍堵中國的晶片發展徒增中美衝突則非善舉。再者，許多美國友邦為了自己的利益，不願意依靠美國而選邊站。

在2022感恩節我們可以感恩的地方不勝枚舉，筆者在此只試舉數例，希望美國及世界各地能夠抱著感恩之心和睦相處避免爭端、愛護這個地球、同心協力邁向世界和平之路。