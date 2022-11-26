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中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

崢嶸離役

陳安利╱亞特蘭大

勇執干戈衛社稷，

前仆後繼驚天地；

奮不顧身安危集，

保國護民反痛擊。

時過年邁力乏濟，

盔鎧解甲擁藝技；

豪情滿懷當今際，

和平感恩敬獻禮。

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中國清零之亂 只有承認失敗才能收場

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