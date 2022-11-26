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中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查
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崢嶸離役
陳安利╱亞特蘭大
2022-11-26 02:00
勇執干戈衛社稷，
前仆後繼驚天地；
奮不顧身安危集，
保國護民反痛擊。
時過年邁力乏濟，
盔鎧解甲擁藝技；
豪情滿懷當今際，
和平感恩敬獻禮。
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中國清零之亂 只有承認失敗才能收場
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