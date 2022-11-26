這兩天美國正高調將台灣稱為「護國神山」的台積電 工程師及其家屬打包運往美國亞利桑納州，據說總共要發六架包機，運送幾千個家庭來美，雖然是落地發綠卡，筆者仍然撫膺長嘆，覺得中國人真是溫良恭儉讓，太輕易就被欺負了。以下是筆者有此一說的理由。

首先給我的感覺是，美國政府極不尊重台積電工程師們的基本人權，大規模將台積電最先進的五奈米以下的精密製成的科研生產線搬來美國，一切是以打壓中國大陸為目的，打著美國國家安全的幌子，有誰徵詢過每個工程師的意願？工資和生活起居各方面條件都談妥了，還是硬性徵集？

為了美國的利益，今天可以強制性將他們遷到亞利桑納州，明天忽然發現他們沒用了，就把他們就地解雇，讓他們自生自滅嗎？這種操作與200多年前美國從非洲販運奴隸何其相似，其本質是完全相同的，不同的只是今天美國人穿著西服、打著領帶來擄人而已。

同樣的，大約一個月前拜登政府出台的最新芯片政策也是生拉硬拽，是要求凡是在中國的芯片領域工作的美籍人士或綠卡持有者，必須立即放棄在中國的工作，否則政府將扣押其在美國的資產。筆者覺得這個規定更是欺負人，要這批在高科技領域工作的人才，突然無條件、自動辭去工作返回美國，美國政府會提供補償嗎？沒有！難道要他們回來喝西北風餓死？這連基本人權都不保障，怎麼還是民主燈塔呢？

其實美國政府一定心知肚明，但凡在芯片高精尖領域工作的高級工程師大概都是華人 ，都是溫良恭儉讓的性格，所以強迫他們為國家放棄在中國大陸的工作，他們也只會服從，他們應該不會像黑人族群那麼激烈反抗。果然，法條一出，一片寧靜，工程師們果然乖乖聽話，似乎沒有人跳出來為自己的權益抗爭。

筆者覺得這真是柿子找軟的揑，以美國加州為例，非裔 搶劫只要在950美元以下就屬於輕罪，警察抓了也不能送監獄，重刑犯假釋都○美元了，還有「零元購」等。要是非裔在中國的芯片公司就職，我估計借給美國政府一百個膽，他們也不會出台上面提及的強制政策，勒令放棄在華工作機會立即返國，因為如果有非裔工程師被如此針對，那麼非裔族群肯定會把政府大樓砸了，我好不容易找到的工作你政府敢勒令我辭職，我看你一定是活膩了。

而針對華人，沒問題，他們大多逆來順受。兩相比較，就可看出來海外華人被歧視、被欺負得多麼嚴重。

所以說，台積電的遷移方案和芯片領域美國海外人士的勒令辭職回國條款，針對的就是綿羊性格的華人群體，真是沒有什麼公平正義可講，工程師們還有什麼個人意願和人權可言。總的來說，海外華人都不敢爭取自己的合理的權益，實在是可悲啊。