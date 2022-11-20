中國氣候政策 趨向穩紮穩打

10月16日，中國國家主席習近平 在中共第20次全國代表大會上提出工作報告。

其中全球環保人士最為關心的是中國未來氣候政策的走向。因為中國是全球最大的溫室氣體排放國。2020年9月習近平在聯合國會議宣布，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和，令全球振奮。

2021年，由於中國加速推動煤炭去產能，減少煤電投資。國際煤價高漲，中國電業大幅虧本，導致電力供不應求，多個省市發生大規模缺電，凸顯中國電力供需矛盾嚴重。

2022年7月，長江流域的降雨量比去年同期下降40%，在水電大幅減少的情況下，四川省啟用67座火力發電廠，各地亦採取多項措施全力保持供電，增加燃煤發電。

俄烏戰爭以來，美國、歐盟等共同對俄羅斯 施加多項制裁，但俄羅斯採取斷氣措施，令不少歐洲國家能源供應緊張，電力和天然氣價格大幅飆升，民眾不堪重負。德國、荷蘭、奧地利等多個曾經大力呼籲放棄煤炭的歐洲國家，相繼宣布重新使用煤電廠或採取措施支持化石能源項目。

在前述國內及國際能源供應安全危機背景下，習近平在該報告有關「推動綠色發展，促進人與自然和諧共生」的章節中，對於減碳 政策措辭較以往為謹慎。

首先積極穩妥推進碳達峰、碳中和，但實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，必須根據中國能源資源特性優勢，堅持先立後破，有計畫分步驟實施碳達峰行動。

其次要完善能源消耗總量和強度調控，重點控制化石能源消費，逐步轉向碳排放總量和強度「雙控」制度。

再者推動能源清潔低碳高效利用，推進工業、建築、交通等領域清潔低碳轉型。

另外要深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度。

同時加快規畫建設新型能源體系，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強能源產供儲銷體系建設，以確保能源安全。

前述顯示在應對經濟衰退和全球燃料市場動盪之際，能源安全供應將是中國政策核心。

習近平施政報告中的氣候政策原則及方向並無改變，但在全球能源危機擴大之際，由於中國富煤貧油少氣的特殊國情，氣候目標難免與確保國家能源充足供應要求發生衝突，使得中國低碳轉型過程更為艱鉅。為避免低碳轉型可能伴隨之經濟、金融、社會等風險，報告中所闡述穩紮穩打之氣候政策，不再提時程，給人的感覺是實話實說。