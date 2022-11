紅潮未現 川普欲復出荒謬

期中選舉 結果是,川普 吹捧的一堆候選人幾乎是全軍覆沒,他預期的一片共和黨 的紅潮(Red wave)並未出現。他除了仍然使用老舊技倆認為選舉不公外,居然在11月15日宣布參選2024 總統大選。

No love for Biden, but hating Trump,是11月11日洛杉磯時報的論點,作者Scott Jennings指出中間選民並沒有因為拜登41%的低民調,以及對執政黨的不滿而拋棄了民主黨,在關鍵州民主黨的獲勝為一例。反之,憎恨川普使他目前在政壇上從未顯露出如此的脆弱,而且去年1月6日的國會暴動使他蒙羞。

可是川普會放棄他2024復出的野心嗎?根據Jennings,川普有的是錢,還有一堆靠他吃飯的群隊、以及一些狂熱宗教份子。作者果然沒有說錯,11月15日川普宣布參與2024總統大選。

筆者認為,期中選舉後民主黨已經掌控參院;眾院選舉兩黨則是旗鼓相當,這可以顯示一些過去捧川普的選民也不再靠近他。他在2020敗選後繼續分裂共和黨,因為無人替代空位,可是共和黨的佛州州長德桑提斯(DeSantis)在此期中選舉順利連任,可以凝聚被川普分裂的共和黨,這也是共和黨一個再生的機會。

拜登已經宣布2024再選總統,可能再度對決川普,如Jennings所述,他是否受歡迎對選民並不重要。可用這次期中選舉結果為例,選民不喜歡拜登,但是他們討厭川普,也就是說如果共和黨想在2024競爭,不要考慮川普。