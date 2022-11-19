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共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

紅潮未現 川普欲復出荒謬

薛永康╱ 托倫斯

期中選舉結果是，川普吹捧的一堆候選人幾乎是全軍覆沒，他預期的一片共和黨的紅潮(Red wave)並未出現。他除了仍然使用老舊技倆認為選舉不公外，居然在11月15日宣布參選2024 總統大選。

No love for Biden, but hating Trump,是11月11日洛杉磯時報的論點，作者Scott Jennings指出中間選民並沒有因為拜登41%的低民調，以及對執政黨的不滿而拋棄了民主黨，在關鍵州民主黨的獲勝為一例。反之，憎恨川普使他目前在政壇上從未顯露出如此的脆弱，而且去年1月6日的國會暴動使他蒙羞。

可是川普會放棄他2024復出的野心嗎？根據Jennings，川普有的是錢，還有一堆靠他吃飯的群隊、以及一些狂熱宗教份子。作者果然沒有說錯，11月15日川普宣布參與2024總統大選。

筆者認為，期中選舉後民主黨已經掌控參院；眾院選舉兩黨則是旗鼓相當，這可以顯示一些過去捧川普的選民也不再靠近他。他在2020敗選後繼續分裂共和黨，因為無人替代空位，可是共和黨的佛州州長德桑提斯(DeSantis)在此期中選舉順利連任，可以凝聚被川普分裂的共和黨，這也是共和黨一個再生的機會。

拜登已經宣布2024再選總統，可能再度對決川普，如Jennings所述，他是否受歡迎對選民並不重要。可用這次期中選舉結果為例，選民不喜歡拜登，但是他們討厭川普，也就是說如果共和黨想在2024競爭，不要考慮川普。

川普 共和黨 期中選舉

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