1)，地球自轉一周即白晝，陰陽；

2)，水星繞太陽一周即三個月，一季度；

3)，地球繞太陽一周即一年，四季；

4)，木星繞太陽一周需12年，即12生肖；

5)，土星繞太陽一周需30年，即三十年(銀)河東，三十年(銀)河西；

6)，土星與木星每隔20年就相會一次，處在一條直線上，即20年一大運；

7)，木星，土星，水星相會周期是60年，即60甲子；

8)，太陽系九大行星，水金地火木土天海冥，相會成九星連珠，即180年為一周期的三元九運；

9)，300年一次「四豬迎小雪」，上一次是1719年11月23日，這次是2019年11月22日22時59分，即：己亥年乙亥月癸亥日癸亥時小雪；

10)，700年一次「五星連珠」，即月球、水星、金星、火星 、土星。即從古至今是：周公、漢武帝、唐太宗、當代，四大盛世。

這種天體運行規律的循環往復，在渺小的人類及其短暫的在宇宙中存在期間，將是永不改變。

透過有5000年文明史，和不間斷文化傳承的中華民族觀察記錄，汰偽添新，代代相傳。

並發現每在一系列天文交會時，由於其間引力處在同一條直線上，因合力疊加或抵消而失常，都會對地球上的自然環境與社會環境，即人、事、物產生不以人們意志為轉移的，記憶深刻的，重大影響。

從而總結出許多周期規律，成為易經的核心內容。

感恩老祖先和繼往開來的中華兒女們！