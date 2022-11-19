我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

吞雲吐霧

李崇正╱洛杉磯

獨上高樓吞吐雲，

遠近朦朧兩樣情。

霧隨清風喉愁哽，

煞羨閒雲撫蒼嶺。

文人墨客訴不盡，

天涯淪落可曾停。

事不如意常八九，

珍惜二一輸轉贏。

上一則

漫畫／畫中有話

下一則

向鐵腕眾議長裴洛西致敬

延伸閱讀

迷幻的玻璃藝術

迷幻的玻璃藝術
南加作協雲端講座 「分享那一片寫作的風景」

南加作協雲端講座 「分享那一片寫作的風景」
梁朝偉東京騎單車 洋溢少年感 以為舊劇照

梁朝偉東京騎單車 洋溢少年感 以為舊劇照
石雋回憶恩師胡金銓 盼「大俠胡金銓」奪金馬告慰恩師

石雋回憶恩師胡金銓 盼「大俠胡金銓」奪金馬告慰恩師

熱門新聞

「一洲焦點」談川普及共和黨、烏克蘭戰爭新發展、美中台關係。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／川普參選總統、烏誤擊波蘭 北約鬆口氣

2022-11-16 13:47

中國人才資金「潤」走 美籍華人回流

2022-11-16 02:00

拜習會情勢不利習 中方有求於美方

2022-11-15 02:00

習近平重現國際 中國經濟力大減

2022-11-13 02:00

期中選舉結果是民主的勝利

2022-11-12 02:00

紅潮未成 蔡英文盼藍白浪潮成漣漪

2022-11-14 02:00

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？