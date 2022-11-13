美民主苟延殘喘 亟須對症下藥

醞釀多時，許多學者專家稱為美國歷史上最重要的期中選舉，終於度過。這次因為有許多效法前總統川普 不認輸、而且還在替川普為2020年「被偷走的勝利」謊言出氣的政客，競選州長及國會議員席位，因而引起大家關注。這樣把美國立國多年來所建立，而為全球愛好自由民主者稱羨的制度講得一文不值，難怪拜登總統替民主黨 候選人站台時說，這次是民主政體在選票上，等大家宰割了。

到現在為止，除了尚有少數關鍵州旗鼓相當的席位最終票數尚未分曉外，大部分結果已塵埃落定。例如本來在眾議院只有9票優勢(222-213)的民主黨，確已失去5席以上；來回差了10票，多數黨的地位，只好拱手讓給共和黨；唯一值得慶幸的是失去的席位遠比歷來期中選舉執政黨平均失去的28席少很多，可見得大家擔心的「紅潮」並沒有實現。

至於州長和參議員，似乎川普替他們站台的幾位關鍵州共和黨競選人並不吃香；到目前為止，參院兩黨都在48席左右；加上有一兩名無黨派參議員多半會在投票 時加盟民主黨一方，只要有50-50平手就可運用民主黨籍的副總統投票權過半；因此該黨控制參院尚有可能。

在此情形下，本次選舉對美國政局如今可以預見的影響大致有兩大方面。一為眾院對國會山莊政變暴動的調查，將會在明年新國會上任前收場；不過這已在大家預料中，而且一切作業已近尾聲，影響應該不大。其次多年來垂涎議長寶座（同時成為總統第二位繼承人）的共和黨領導麥卡錫已於第一時間宣布要角逐該席位；但是他過去兩年中對川普卑躬屈膝的態度，是否能贏得該黨議員支持，尚未見分曉。

麥卡錫亦大言不慚地宣稱他擔任議長的首要任務之一，就是彈劾拜登總統（包括在前副總統任內）包庇次子杭特和外國「不法的」商業行為；徹底調查司法部及聯邦調查局，包括彈劾現任部長加蘭德等。顯然是這不但為川普被兩次彈劾出氣的報復行為，更可能實際上阻礙司法部及聯調局對川普的調查和訴訟。不過看起來照章辦事的加蘭德及部局裡的幹員們應該不會退縮，但是此後兩年中所有當事人的日子都不會太好過。

另一大方面就是川普2024年的出處。數月來他為許多共和黨的支持者站台，根本只是替自己造勢；尤其故作神秘地暗示將會於本月中宣布再次出山角逐白宮寶座。不過由於本次期中選舉，他所支持之候選人結果欠佳，令他在左右前大發雷霆；這是否會影響他的決定，似乎也在未知之數。

另據美國國家廣播公司(NBC)對選民投票後在出口處的調查，大約只有16%表示是他的支持者，另有28%表示反對他，而有半數以上(54%)表示川普並非他們投票的因素。如果這個民調是正確，這對他的「自我」(Ego) 將會是一個莫大的打擊。這個自戀者是否再能承受另一次失敗，將是一個大問號。這樣一個輸不起的人再會用什麼手段來使他的野心得逞，實在不敢想像。

總而言之，這次期中選，美國民主政體總算苟延殘喘、勉強過了一關。但是經過這場大病，發現了不少基礎觀念和人為實踐上的缺陷。希望專家學者和政壇耆宿從速研究對策，必要時修改有關憲法或條文；因為如今許多情況為舊日先賢無法想像者。美國無論左右兩派，均不應抱殘守缺，甚或利用憲法漏洞，以達一己之私，則國家幸甚。